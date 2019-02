Nieuw op Netflix: deze films en series verschijnen de komende weken TDS

26 februari 2019

17u00

Bron: Netflix 0 TV Een nieuwe maand, een nieuwe lading op Netflix. De streamingdienst gooit alweer een heleboel fantastische films, series en documentaires online, dus reserveer alvast enkele vakantiedagen of -weken voor alle nieuwigheden. Wij sommen de beste titels op die binnenkort verschijnen.

TV ONZE TIPS

‘The Order’: bovennatuurlijk drama dat je niet loslaat

Fan van reeksen als ‘The Vampire Diaries’? Dan is deze ongetwijfeld voor jou. In ‘The Order’ volgen we Jack Morton, een eerstejaarsstudent die zich aansluit bij een geheim genootschap. Door deel uit te maken van The Order belandt Jack in een duistere onderwereld, waar weerwolven vechten tegen zwarte magiërs. De cast van de reeks omvat onder meer Jake Manley, Sarah Grey, Matt Frewer, Sam Trammell en Max Martini.

‘The Order’ is beschikbaar vanaf 7 maart

‘Shadow’: indrukwekkende Zuid-Afrikaanse actiereeks

Vanaf 8 maart pakt Netflix uit met de Zuid-Afrikaanse reeks ‘Shadow’. Achtervolgd door een tragisch verlies gaat een oud-agent op pad om misdadigers op te sporen die de politie van Johannesburg te slim af waren. Het hoofdpersonage werd op jonge leeftijd geraakt door de bliksem, waardoor hij sindsdien geen pijn meer kan voelen. Hij gebruikt zijn superkracht om mensen te beschermen en de vijand te bestrijden.

‘Shadow’ is beschikbaar vanaf 8 maart

‘Formula 1: Drive to Survive’: unieke blik achter de schermen van bekendste racecompetitie ter wereld

‘Formula 1: Drive to Survive’ is een 10-delige serie vol met rokend rubber, razende motoren en adrenaline. De serie gaat achter de schermen van de bekendste racecompetitie ter wereld. De reeks biedt een inkijk in het leven van de topcoureurs en teambazen en staat stil bij de offers en uitdagingen van degenen die alles hebben gewijd aan hun liefde voor ’s werelds snelste sport. En nu er een nieuwe generatie coureurs opstaat uit de schaduw van de oudere, meer ervaren rivalen, ontstaan er nieuwe uitdagingen op het circuit. De serie start in Melbourne. Vanaf daar reist de serie mee met de teams en de races; van Bahrein tot Canada, Oostenrijk, Singapore, Austin, Brazilië en als laatste de race in Abu Dhabi.

‘Formula 1: Drive to Survive’ is beschikbaar vanaf 8 maart

‘The Legend of Cocaine Island’: wervelende documentaire voor schatzoekers

Deze documentaire, eerst getiteld ‘White Tide: The Legend of Culebra’, volgt de financieel wanhopige Amerikaan Rodney Hyden die met een bonte groep buitenbeentjes op zoek gaat naar een legendarische, maar verborgen schat. Die bestaat uit een lading cocaïne ter waarde van 2 miljoen dollar in het Caraïbisch gebied. De documentaire werd vorig jaar bijzonder goed onthaald toen hij in premiere ging op het Tribeca Film Festival.

‘The Legend of Cocaine Island’ is beschikbaar vanaf 29 maart

‘Baby Driver’: dolle rit vol actie, drama en misdaad

De getalenteerde jonge bestuurder van vluchtauto’s Baby, ontmoet het meisje van zijn dromen en wil stoppen met zijn criminele bestaan. Als hij door zijn opdrachtgever gedwongen wordt om mee te werken aan een overval die gedoemd is te mislukken, zet hij zijn leven, zijn liefde en zijn vrijheid op het spel.

‘Baby Driver’ is beschikbaar vanaf 31 maart

‘Triple Frontier’: Ben Affleck in glansrol als Special Forces-agent

Een groep voormalige Special Forces-agenten (Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Garrret Hudland en Pedro Pascal) komt terug samen voor een minutieus geplande diefstal in een dunbevolkt grensgebied in Zuid-Amerika. Voor het eerst in hun prestigieuze carrières ondernemen de ex-militairen een gevaarlijke missie. Deze keer niet voor hun vaderland, maar puur uit eigenbelang. Als hun tot in de puntjes gecoördineerde plannen onverwacht dreigen te mislukken, drijft dat hun vaardigheden, loyaliteit en moraal tot het uiterste en moeten ze vechten voor hun leven. Ben Affleck mag zijn ‘Batman’-cap dan wel hebben opgehangen, hij is nog lang niet klaar met het spelen van helden.

‘Triple Frontier’ is beschikbaar vanaf 13 maart

Jurassic Park’-films: de liefhebbers op hun wenken bediend

Maart is ‘dinomaand’ bij Netflix, zo blijkt. De streamingdienst gooit de komende weken maar liefst vier films uit de franchise online. Het gaat om ‘Jurassic Park’, ‘The Lost World: Jurassic Park’, ‘Jurassic Park III’ en ‘Jurassic World’. De eerste drie titels zijn beschikbaar vanaf 1 maart. ‘Jurassic World’ laat iets langer op zich wachten en is pas te bekijken vanaf 15 maart.

TV OOK DEZE TITELS ZIJN NIEUW

Vanaf 1 maart:

‘The Boy Who Harnessed the Wind’

‘Larva Eiland’ - Seizoen 02

‘Cricket Fever: Mumbai Indians’ - Seizoen 01

‘Losers’

‘Jurassic Park’

‘The Lost World: Jurassic Park’

‘Jurassic Park III’

‘Cloudy with a chance of Meatballs’

‘Eat Pray Love’

‘Transformers: The Last Knight’

‘The Avengers’

‘Tu Hijo’

Vanaf 4 maart:

‘Minions’

Vanaf 6 maart:

‘Secret City’- Seizoen 02

Vanaf 7 maart:

‘The Order’

Vanaf 8 maart:

‘After Life’ - Seizoen 01

‘Juanita’

‘Walk. Ride. Rodeo’

‘Shadow’ - Seizoen 01

‘Formula 1: Drive to Survive’ - Seizoen 01

‘Despicable Me’

‘Despicable Me 2'

‘Forgetting Sarah Marshall’

Vanaf 13 maart:

‘Triple Frontier’

Vanaf 15 maart:

‘Turn Up Charlie’

‘Love Death + Robots’

‘Queer Eye’ - Seizoen 03

‘Yoohoo, Redder in Nood’

‘Robozuna’ - Seizoen 02

‘Jurassic World’

‘Luther’ - Seizoen 05