Nieuw op Netflix: corona laat zich voelen, maar nog genoeg kijkvoer voor de komende weken MVO

01 mei 2020

12u00 1 TV Het is al mei en helaas, we zitten nog altijd binnen. Hoog tijd om nog eens polshoogte te nemen bij Netflix om te beslissen wat we de komende weken gaan bekijken om de tijd te doden. Helaas merken we ook hier de tol van de coronacrisis en zijn er deze maand niet bijster veel nieuwe programma’s te zien. Maar niet getreurd! Wél maken we kennis met de eerste Belgische Netflix Original-reeks, een nieuwe musicalserie van de makers van ‘La La Land’ én heel veel materiaal om de kids te entertainen.

BELGISCH KANTJE

‘Into the Night’, de eerste Belgische Netflix-reeks - 1 mei

In ‘Into the Night’ draait alles rond de zon die op onverklaarbare wijze alles doodt wat op zijn pad komt. Een nachtvlucht vanuit Brussel zet koers naar het westen, de donkere nacht in, om zo aan de dodelijke zon te ontsnappen. Aan boord: een stel ‘gelukkige’ passagiers en hun bemanning, van diverse nationaliteiten, rijk en arm, jong en oud, civiel en militair. Eén ding hebben ze met elkaar gemeen: de wil om de zon - en elkaar - te overleven. Op eender welke manier.

De zesdelige reeks is vanaf 1 mei wereldwijd én exclusief op Netflix te zien. De serie werd geregisseerd door het Belgische duo Inti Calfat en Dirk Verheye. Opvallend: ‘Into The Night’ werd geschreven en gecreëerd door Jason George, bekend van onder andere ‘Narcos’. In de cast schitteren acteurs uit België, maar ook Frankrijk, Duitsland, Italië, Polen, Rusland en Turkije.



ANTI-CORONABLUES

‘The Eddy’, musicalserie door de makers van ‘La La Land’ - 8 mei

Netflix probeert steeds sterker uit de hoek te komen om de groeiende concurrentie met andere streamingzenders aan te gaan. Met deze ‘The Eddy’ lijken ze opnieuw een mooie stap in die richting te hebben gezet. De musicalreeks werd in het leven geroepen door de Oscarwinnende regisseur van ‘La La Land’: Damien Chazelle. Het is de eerste keer dat de man een serie maakt, in plaats van langspeelfilms. ‘The Eddy’ speelt zich af in New York, waar jazzpianist Elliot mede-eigenaar is van een kleine club genaamd - je raadt het al - The Eddy. De plot doet daarmee trouwens meteen denken aan ‘La La Land’. De band die in de club speelt wordt begeleid door zangeres Maja, de ex van Elliot. Zijn zakenpartner, Farid, blijkt echter betrokken te zijn bij louche praktijken, en zo gaat de bal aan het rollen...



‘THE LOVEBIRDS’, niets romantischer dan een moordzaak - 22 mei

Gelukkig voor ons was deze reeks nét afgerond toen de lockdown werd afgekondigd. De postproductie werd geregeld van thuis uit en daarom kunnen we deze maand alsnog genieten van deze Netflix Original. De romantische komedie, met Issa Rae (‘Insecure’) in de hoofdrol, volgt een jong koppel dat op het punt staat om uit elkaar te gaan. Wanneer ze echter opeens verwikkeld raken in een moordzaak zien ze zich genoodzaakt om samen te werken.

TIJD VOOR ACTIE

‘Bad Boys II’, whatcha gonna do when they come for you? - 1 mei

Fans van de gepatenteerde ‘bad boys’ kunnen hun hartje ophalen met de tweede film in de reeks. Omdat je de eerste pas gestreamd hebt, of omdat je nog eens vol nostalgie wil terugdenken aan die keer dat je nog buiten mocht om ‘Bad Boys For Life’ te gaan bekijken - we laten het aan jou over.

‘Snowpiercer’ - wekelijkse afleveringen

Tja, de zomer zal zo te zien toch aan ons voorbijgaan, dus we doen even een fast forward naar het hartje van de winter. Of, zoals in dit geval, de eeuwige winter. De futuristische thriller ‘Snowpiercer’ verhaalt over een kille ijstijd die de volledige planeet heeft verwoest. De enige overlevenden wonen in een trein die constant in beweging blijft om te voorkomen dat ook de inzittenden doodvriezen. Er is echter sprake van een griezelig klassensysteem: de rijke leiders leven in de voorste wagons, terwijl de arme stakkers helemaal achteraan behandeld worden als slaven. Het duurt niet lang eer enkele rebellen in de allerlaatste wagon het overnemen met maar één doel: vooraan geraken, kost wat kost.

WAT DE KINDEREN GAAN KIJKEN TERWIJL JIJ WERKT

‘The Secret Life Of Pets’, wat spoken de dieren uit als je niet thuis bent? - nu te zien op Netflix

Wat spoken je huisdieren uit terwijl jij niet thuis bent? In ‘The Secret Life Of Pets’ wordt een tipje van die sluier opgelicht! Gelukkig zullen je eigen huisdieren niet snel de kans krijgen om dergelijke dingen te proberen, want voorlopig zitten ze nog een tijdje met ons opgescheept.



‘Nijntje’, pret voor de allerkleinsten - 1 mei

Nog meer diertjes, deze keer om de állerkleinsten bezig te houden. Nijntje - het lief, klein, konijntje - staat vanaf 1 mei klaar met een volledig seizoen aan avonturen.

‘E.T. the Extra-Terrestrial’, de lievelingsfilm van toen je zelf nog klein was - 22mei

“E.T. phone home”: dat is vandaag niet alleen één van de meest iconische oneliners uit de filmgeschiedenis, maar ook nog eens heel goed advies in tijden van quarantaine. Onze favoriete alien is terug van nooit weggeweest zodat je hem vanaf 22 mei ook aan je eigen kroost kan voorstellen.



OOK DEZE TITELS ZIJN NIEUW

1 mei

‘Casi feliz’

‘Hollywood’

‘The Half Of It’

‘All Day and a Night’

‘Mrs. Serial Killer’

‘50 First Dates’

‘Friday the 13th’

2 mei

‘Ocean’s Eleven’

5 mei

‘Jerry Seinfeld: 23 Hours To Kill’ - Comedy

6 mei

‘Workin’ Moms’ - seizoen 4

7 mei

‘Scissor Seven’ - seizoen 2 (Anime)

8 mei

‘Dead to Me’ - seizoen 2

‘Valeria’

‘Restaurants on the Edge’ - seizoen 2

‘Rust Valley Restorers’ - seizoen 2

‘18 regali’

‘Whitestar’ (Kids)

‘Chico Bon Bon: Monkey with a Tool Belt’ (Kids)

The Hollow’ - seizoen 2 (Kids)

11 mei

‘Have a Good Trip: Adventures in Psychedelics’ (Docu)

‘Trial By Media’ (Docu)

12 mei

‘True: Terrific Tales’ (Kids)

13 mei

‘The Wrong Missy’

15 mei

‘Chichipatos’

‘White Lines’

‘Magic for Humans’ - seizoen 3

‘The Wrong Missy’

‘She-Ra and the Princesses of Power’ - seizoen 5 (Kids)

16 mei

‘La reina de Indias y el conquistador’

18 mei

‘The Big Flower Fight’

19 mei

‘Sweet Magnolias’

‘Patton Oswalt: I Love Everything: Collection’ - Comedy

20 mei

‘Ben Platt Live From Radio City Music Hall’ - Docu

22 mei

‘History 101'

‘Selling Sunset’ - seizoen 2

‘Trailer Park Boys: The Animated Series’ - seizoen 2

‘Control Z’

‘Bad Neighbours’

‘Miami Vice’

23 mei

‘Dynasty’ - seizoen 3

26 mei

‘Hannah Gadsby: Douglas’

27 mei

‘I’m No Longer Here’

28 mei

‘La corazonada’

‘Dorohedoro’ (Anime)

29 mei

‘Space Force’

‘Blood & Water’

‘Somebody Feed Phil’ - seizoen 3 (Docu)