Nieuw op Netflix: bakken vol avontuur en spanning, voor binnen in 'uw kot'

31 maart 2020

14u01 1 TV Wij mogen niet meer ‘uit ons kot’ komen om op avontuur te gaan, maar gelukkig vallen er genoeg avonturen te bleven door de ogen van Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Sandra Bullock, Tom Cruise en Chris Hemsworth. Via hen komen we overal waar we op dit moment éigenlijk niet mogen zijn. We trekken van Spaanse gevangenissen, door Indische woestijnen naar de drukke filmsets van Hollywood. Allemaal vanuit de veiligheid van onze luie zetel, natuurlijk...

‘La Casa de Papel’, seizoen 4 - vanaf 3 april

Langverwacht maar ergens ook gevreesd: het vierde seizoen van het razendpopulaire ‘La Casa de Papel’. Deel vier begint met grote chaos: De Professor denkt dat Lisbon geëxecuteerd is, Rio en Tokio hebben net een legertank opgeblazen en Nairobi vecht voor haar leven. De bende beleeft één van hun moeilijkste periodes. Ondertussen wordt de geplande overval ernstig in gevaar gebracht door een vijand in hun midden.

De beroemde roofbende keert op 3 april terug naar Netflix met Álvaro Morte (De Professor), Úrsula Corberó (Tokio), Pedro Alonso (Berlin), Alba Flores (Nairobi), Itziar Ituño (Lisbon), Miguel Herrán (Rio), Esther Acebo (Stockholm), Jaime Lorente (Denver), Darko Peric (Helsinki), Luka Peros (Marseille), Hovik Keuchkerian (Bogotá) en Rodrigo de la Serna (Palermo).



‘Extraction’ - vanaf 24 april

Hoewel we hem al een decennium lang kennen als superheld ‘Thor’, heeft Chris Hemsworth nog veel meer in zijn mars. Al maakt hij ook hier van ‘de held uithangen’ zijn handelsmerk... In ‘Extraction’ kruipt Chris in de huid van de onbevreesde zwarte markt-handelsman Tyler Rake, die - zoals het hoort in actiefilms - niets te verliezen heeft. Wanneer hij op een dag wordt ingehuurd om de gekidnapte zoon van een maffiabaas te redden, belandt hij in de gevaarlijke onderwereld van wapenhandelaars en smokkelaars. Eén ding is zeker: het leven van Tyler én de jongen die hij moet terugvinden, zal nooit meer hetzelfde zijn.

‘The Willoughbys’ - vanaf 22 april

Ook voor de jongsten thuis zit er weer iets tussen. Deze geanimeerde Netflix-original combineert humor met belangrijke levenslessen. De kinderen van het Willoughbys-gezin zijn ervan overtuigd dat ze veel beter zichzelf kunnen opvoeden, dus bedenken ze een slim en zeer geniepig plan om hun egoïstische ouders op een gevaarlijke vakantie te sturen. Jane, Tim en de tweeling komen er tijdens hun avonturen echter al snel achter wat de ware betekenis van familie is - niet slecht nu iedereen samen thuis vastzit.



‘Ocean’s 8' - vanaf 17 april

Danny Ocean zit achter tralies, maar dat betekent niet dat zijn zus Debbie stil hoeft te zitten. Sandra Bullock trekt haar stoutste schoenen aan naast een volledig vrouwelijke topcast: Helena Bonham Carter, Mindy Kaling, Anne Hathaway, Sarah Paulson, Cate Blanchett, Awkwafina en popzangeres Rihanna. Samen zetten ze hun schouders onder een roofoverval waar Danny nog een puntje aan kan zuigen. Wie na het zien van ‘Ocean’s 8' weer zin heeft in het bekijken van zijn voorgangers heeft geluk: ook ‘Ocean’s Twelve’ en ‘Ocean’s Thirteen’ staan al sinds maart op het platform.



‘Once Upon A Time... In Hollywood’ - vanaf 13 april

Van de Oscarceremonie, récht naar uw kleine scherm. Quentin Tarantino kreeg tijdens het awardseizoen niets dan lof voor zijn laatste prent, met niemand minder dan Leonardo DiCaprio en Brad Pitt in de hoofdrollen. Het was de eerste keer dat deze twee Hollywoodkleppers samen op de set stonden, maar de vonken vlogen er meteen vanaf. Pitt mocht zelfs met de Golden Globe én de Oscar voor ‘Beste Acteur’ naar huis voor zijn prestatie in ‘Once Upon A Time... In Hollywood’.

DiCaprio vertolkt een beroemde acteur aan het eind van zijn Latijn. Pitt is zijn bodydouble. Ze zijn zich er echter niet van bewust dat er om de hoek gevaar loert. De beruchte Charles Manson en zijn bende van moordlustige hippie’s hebben immers snode plannen... En laat de buurvrouw van Leonardo nu nét Sharon Tate zijn.



MONSTERLIJK LEUK

‘The Addams Family’ - vanaf 1 april

“They’re creepy and they’re kooky, mysterious and spooky, they’re all together ooky: The Addams family!” Nee, het is geen grap. America’s vreemdste, griezeligste én grappigste familie is weer terug. Onder het motto van ‘het origineel is altijd beter’ brengt Netflix nog een keertje de film uit 1991. De zwarte komedie kreeg destijds enkele nominaties voor de Golden Globes en zelfs de Oscars.

De ‘Jaws’-saga - vanaf 10 april

Dun dun. Duuun dun. Dun dun dun dun... Wie al akelige rillingen krijgt bij het horen van dát bekende deuntje, past misschien liever voor deze filmreeks. Wie zich echter wél graag waagt aan een lange rij haaientanden kan zomaar ‘Jaws 2', ‘Jaws 3' en ‘Jaws: The Revenge’ in één keer bingewatchen. Niet gevreesd, de eerste prent in de reeks ontbreekt niet, die stond gewoon al sinds maart op Netflix. Opgelet: kijkers durven mogelijk enkele dagen niet meer in het water. Chance dat we niet meer naar de kust mogen!

‘The Mummy (Returns)’ - vanaf 10 april

Tom Cruise neemt het op tegen een eeuwenoude, moordlustige mummie die vanwege een vloek weer tot leven komt in de klassieker ‘The Mummy’. Hij maakte de job echter niet vollédig af, want enkele jaren later moest Brendan Fraser het nog eens proberen in ‘The Mummy Returns’. Hoe ze het er vanaf brengen zien we vanaf 10 april.

VROLIJKE NOOT

Het ‘Bring It On’-saga - vanaf 10 april

Ons vreugdedansje al even oefenen voor de dag dat we weer uit quarantaine mogen? Haal die pompoms al maar boven, want als cheerleaders zeggen ‘bring it on’, zegt Netflix: jazeker! Zo pakken ze uit met de bijna volledige reeks van de populaire nillies-films: ‘Bring It On: In It to Win It’, ‘Bring It On: Fight to the Finish’, ‘Bring It On Again’ en ‘Bring it On: All or Nothing’. En jawel, ook hier valt er weer iets mee te zingen: ‘Oh Mickey, you’re so fine, you’re so fine, you blow my mind, hey Mickey!’

OOK DEZE TITELS ZIJN NIEUW

1 april

‘Nailed It!’ - seizoen 4

‘Sunderland ‘Til I Die’ - seizoen 2

‘David Batra: Elefanten I Rummet’ (Comedy)

‘The Iliza Shlesinger Sketch Show’ (Comedy)

‘How to Fix a Drug Scandal’ (Docu)

‘Hitch’

‘Pokémon the Series: Sun & Moon’ - seizoen 3: ‘Sun & Moon – Ultra Legends’

‘Community S1-6'

‘Ponyo on the Cliff by the Sea’

‘The Wind Rises’ (Ghibli)

‘When Marnie Was There’ (Ghibli)

‘Pom Poko’ (Ghibli)

‘From Up on Poppy Hill’ (Ghibli)

Whisper of the Heart’ (Ghibli)

2 april

‘DC Super Hero Girls: Legends of Atlantis’

3 april

‘Coffee & Kareem’

‘Money Heist: The Phenomenon’

‘Spirit Riding Free: Riding Academy’ (Kids)

‘StarBeam’ (Kids)

6 april

‘The Big Show Show’ (Kids)

7 april

‘TERRACE HOUSE: TOKYO 2019-2020' - deel 3

8 april

‘The Secret Life of Pets’

9 april

‘Hi Score Girl’ - seizoen 2 (Anime)

10 april

‘Brews Brothers’

‘Tigertail’

‘Love Wedding Repeat’

‘The Main Event’

‘LA Originals’ (Docu)

‘American Reunion’

‘Sixteen Candles’

‘Ouija’

‘Meet Joe Black’

‘The Breakfast Club’

14 april

‘Chris D’Elia: No Pain’ (Comedy)

15 april

‘Outer Banks’

‘The Innocence Files’ (Docu)

16 april

‘Fary: Hexagone’ - seizoen 2

‘Fauda’ - seizoen 3

‘Mauricio Meirelles: Levando o Caos’ (Comedy)

17 april

‘El Dragón: Return of a Warrior’ - seizoen 2

‘Too Hot to Handle’

‘#blackAF’

‘Sergio’

‘Betonrausch’

‘Legado en los huesos’

‘Earth and Blood (La terre et le sang)’

‘The Last Kids on Earth: Book 2' (Kids)

18 april

‘Hyena’

19 april

‘Hi Bye, Mama!’

20 april

‘Cooked with Cannabis’

‘The Midnight Gospel’

21 april

‘Middleditch & Schwartz’ (Comedy)

22 april

‘Absurd Planet’

‘Win the Wilderness’

‘El silencio del pantano’

‘The Plagues of Breslau’

‘Circus of Books’ (Docu)

23 april

‘The House of Flowers’ - seizoen 3

24 april

‘After Life’ - seizoen 2

‘Yours Sincerely, Kanan Gill’ (Comedy)

‘Hello Ninja’ -seizoen 2

26 april

‘The Last Kingdom’ - seizoen 4

27 april

‘Never Have I Ever’

‘Late Night’

29 april

‘Nadiya’s Time to Eat’

‘Extracurricular’

‘Summertime’

‘A Secret Love’ (Docu)

‘Murder to Mercy: The Cyntoia Brown Story’ (Docu)

30 april

‘The Victims’ Game’

‘The Forest of Love: Deep Cut’

‘The Circle Game’

‘Rich in Love (Ricos de Amor)’

‘Dangerous Lies’

‘Drifting Dragons’ (Anime)