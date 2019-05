Nieuw Netflix-programma laat Anne Frank ‘roasten’ door Hitler SD

28 mei 2019

18u13

Bron: Nu.nl/EW 0 TV Het nieuwe Netflix-programma ‘Historical Roasts’ zal vermoedelijk heel wat mensen doen fronsen. In plaats van levende beroemdheden worden historische figuren op de korrel genomen. Zo kruipt in de eerste aflevering - die maandag in Amerika werd uitgezonden - Anne Frank op de ‘roaststoel’ en wordt ze toegesproken door onder andere Adolf Hitler.

Roasts zijn in de Verenigde Staten enorm populair: beroemdheden en gewone mensen - van Donald Trump en Justin Bieber tot een groep politieagenten - laten zich maar al te graag door de mangel halen door de Roastmaster General Jeff Ross en een groep bekenden. Nu heeft Ross een nieuw programma, dat op Netflix te zien is: ‘Historical Roasts’. Daarin moeten historische figuren voor de gulle lach zorgen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld Martin Luther King Jr., Cleopatra, Lincoln en Anne Frank.

In de eerste aflevering, die gisteren in de Verenigde Staten te zien was, stond die laatste centraal. Comédienne Rachel Feinstein speelde Frank en nam plaats op de stoel om ‘geroast’ te worden door andere historische figuren. Komiek Gilbert Gottfried speelt Adolf Hitler. “Hoe is het, Anne?”, vraagt hij. “Ik heb je niet meer gezien sinds je zo groot was", waarna hij een Hitlergroet brengt. “Iedereen kent jou als een held en een bestsellerauteur. Maar voor mij blijf je altijd m’n kleine nummer 825060.” Later zegt hij nog: “Ik weet dat je een wrok tegen me koestert en ik snap het, maar ik wil het graag over je boek hebben. (...) Van alle verslagen uit de Tweede Wereldoorlog die ik heb gelezen, is jouw boek veruit het meest brandbaar.”

Vrienden

Presentator Jeff Ross heeft alleen maar goede bedoelingen met het programma, zo vertelt hij in een interview met Entertainment Tonight. “Mensen vragen me vaak wie mijn droom-roast is, en dan kijk ik altijd naar het verleden: ‘Het zou interessant zijn om te ontdekken of een bepaalde persoon een gevoel voor humor had.’ Dat zijn mensen met wie ik graag gepraat had en vrienden was geworden en die ik graag geroast had.” Al wil hij niet met iedereen in de show vrienden worden, denk maar aan Adolf Hitler. “Iedereen zegt: ‘Waarom doe je geen roast van Hitler, dat zou hilarisch zijn’. Maar ik moet trouw blijven aan mijn missie: ik roast alleen maar mensen die ik bewonder. Ik roast alleen maar diegenen waarvan ik houd. Het leek alsof te veel mensen het verhaal van Anne Frank vergeten waren. Om het nooit te vergeten, moet je wel weten wat er gebeurd is.”

En dus wil Ross dat mensen niet alleen lachen met het programma, maar ook iets bijleren. “Het is eigenlijk een geschiedenisles voor millennials”, klinkt het. “Het was intimiderend om iets met geschiedenis te doen. Maar ik dacht: laten we eerlijke, waarheidsgetrouwe comedy maken. Mopjes werken het best wanneer ze gebaseerd zijn op feiten. Ik was trots toen een van mijn Vietnamese schrijvers zijn kopie van ‘Het Dagboek van Anne Frank’ mee naar huis nam tijdens het weekend. Het is een mooie manier om millennials op historische figuren te wijzen die ze misschien niet kennen of die ze vergeten zijn.”

In een reactie aan NU.nl laat de Anne Frank Stichting weten het programma niet te hebben gezien. “Afgaande op wat we gelezen hebben betreft het hier smakeloze satire. We willen het hier graag bij laten.”