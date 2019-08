Nieuw logo van Eén vertoont opvallende gelijkenis met dat van Hasseltse stadsradio: “Maar er is geen sprake van plagiaat” SVM

14 augustus 2019

18u55

Bron: Belga 12 TV Het nieuwe logo van Eén en dat van de Hasseltse stadsradio Hasselt 1 vertonen een opvallende gelijkenis. Het gaat in beide gevallen om een zeshoekige ruit waarin het cijfer 1 staat. Bij de tv-omroep gaat het om een roze cijfer 1 in een donkerblauwe ruit, bij de radio om een blauw-wit gearceerde ruit en een vurig rood cijfer 1.

De openbare omroep gebruikte vijf jaar lang het woord ‘één’ in het logo, maar nu werd voor het Arabische cijfer ‘1' gekozen. "Die handgeschreven één was gewoon te traag geworden, online kun je dat niet meer uitspelen", zei netmanager Olivier Goris op de voorstelling in Leuven. De nieuwe branding van Eén is ontworpen door het Britse Hello Charlie, een bureau dat onder meer ook voor de BBC heeft gewerkt.

"Het logo van de stadsradio Hasselt 1 kenden we nog niet", vult Hans Van Goethem als woordvoerder van de openbare omroep aan. " Er zijn inderdaad een aantal gelijkenissen. Da's ook niet verwonderlijk, want heel wat bedrijven werken rond het cijfer of het woord 1. Dat doet VRT ook al vele jaren. Bovendien vertonen de logo's van Eén en Hasselt 1 toch ook heel wat verschillen. We hebben ondertussen contact opgenomen met Hasselt 1 en er is voor geen van beide een probleem. Laten we zeggen we allebei een goede smaak hebben."

"Ik vind het een compliment voor onze grafisch ontwerper in Hasselt. Hij ontwerpt zomaar even een gelijkaardig logo als een grote firma in Londen", reageert Bjorn Verhoven van Hasselt 1 .

Zien ze het logo van de tv in Hasselt als een vorm van plagiaat? "Zeker niet. We zien het eerder als een compliment. Wij hebben eerder vandaag contact gehad en er is beslist dat ieder zijn eigen logo kan blijven gebruiken. Volgens de VRT verschillen ze genoeg van elkaar. Ik denk wel dat we onze logo’s best niet naast elkaar hangen als we allebei ooit iets zouden sponsoren in Limburg.”

Het logo van Hasselt 1 heeft een goeie twee jaar geleden 68, 20 euro gekost. De VRT wenst niet te communiceren over de kostprijs van haar restyling.