Nieuw kijkcijferrecord voor de Rode Duivels DBJ

11 juli 2018

10u40 0 TV Dinsdagavond keken 2.494.114 mensen naar de wedstrijd Frankrijk - België, goed voor een marktaandeel van 85,9 procent. Meteen ook de best bekeken match ooit van de Rode Duivels.

Van de honderd mensen die gisterenavond naar televisie keken, stond bij 85 de halve finale van WK tussen Frankrijk en België op. In totaal waren het er bijna 2,5 miljoen en dat is een record. Opvallend is dat in de top van vijf van best bekeken wedstrijden van de Rode Duivels er geen een van dit Wereldkampioenschap staat.

Na Frankrijk - België volgen de wedstrijden op het afgelopen EK tegen Zweden en Hongarije met respectievelijk 2.407.529 en 2.405.045 kijkers. De top vijf wordt vervolledigt door de België - USA (WK 2014) en België - Italië (EK 2016), met 2.366.565 en 2.298.116 kijkers. De kwartfinale tussen België en Brazilië werd bekeken door 2.221.137 Vlamingen, maar was wel goed voor een marktaandeel van 87 procent. Bij deze cijfers zijn de supporters die wedstrijden op grote schermen volgenden niet meegeteld.