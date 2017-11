Nieuw in 'Thuis': Mathieu Carpentier (21) speelt Sams 16-jarige neefje Joren MVO

Mathieu Carpentier speelt Joren De Witte in 'Thuis'. Woensdagavond 22 november duikt er een gloednieuw personage op in 'Thuis': Joren, het 16-jarige neefje van Sam. Hij wordt vertolkt door jong talent Mathieu Carpentier.

Sam en Tim hadden het de voorbije weken al vaker over Joren. Hij is de zoon van Sams broer Bill, die aan het scheiden is van zijn vrouw Elke. Joren heeft het daar moeilijk mee en vlucht naar zijn grootmoeder Veerle. De eens zo vrolijke tiener verandert in een in zichzelf gekeerde jongen die zijn toevlucht zoekt in games.

Veerle ziet haar kleinzoon doodgraag, maar de opvoeding is te veel voor haar. Dus vraagt ze Sam om hulp. Hoewel zij geen hechte band heeft met haar broer en neef, wil zij haar familie helpen. Tim is niet akkoord: hij ziet in Joren een bedreiging voor hun gezin. Maar Sam is zo vastberaden dat ze de mening van Tim naast zich neerlegt. En dan barst de bom.

Wie is Mathieu?

Mathieu Carpentier (21) woont in Sint-Genesius-Rode. Zijn eerste opnames voor 'Thuis' zijn al even achter de rug. “De eerste dag viel veel beter mee dan ik had verwacht", zegt hij. "Wel spannend, want dit is echt helemaal nieuw voor me. Maar iedereen was echt supervriendelijk. De collega's hebben me warm ontvangen en eens op de set viel alle stress weg en was het volop plezier maken."