Nieuw in 'The Voice Kids': dubbel zoveel stoelen om te draaien K3 en Gers Pardoel naast Sean Dhondt en Laura Tesoro in de draaistoel TDS

12 april 2018

19u06

Bron: Eigen berichtgeving/VTM 0 TV Verandering bij 'The Voice Kids'. In het nieuwe, vierde seizoen zullen niet drie, maar zes coaches de audities beoordelen. De concurrentie wordt opgedreven met de komst van de dames van K3 en Gers Pardoel. Wie vindt de sterkste stemmen voor zijn team? Jonge talenten kunnen zich nu inschrijven.

Exit Josje Huisman dus, voor het jury- en coachteam van het nieuwe seizoen, dat later dit jaar zal worden uitgezonden. De dames van K3 deden de voorbije jaren heel wat ervaring op die ze kunnen delen in 'The Voice Kids'. Ze weten dan ook hoe het voelt om voor een volle studio en een vakjury auditie te doen. "Het zal ongetwijfeld weer een spannend en fantastisch avontuur worden", zeggen de meiden. "We weten heel goed hoe het is om mee te doen aan zo'n wedstrijd. Laat die talenten maar komen want wij zijn er klaar voor!"

Populaire Gers

Ook de komst van Gers Pardoel is een logische zet: zijn populariteit schoot de afgelopen jaren de hoogte in in Vlaanderen. "Ik voel me al een hele poos erg welkom in Vlaanderen. Sinds 'Liefde Voor Muziek' hebben jullie me echt omarmd", klinkt het enthousiast. "Ik hoop de talenten muzikaal te inspireren en het zou me niet verbazen als zij dat straks ook met mij doen. En natuurlijk wil ik dat mijn team ook wint!"

Oude bekenden

Sean Dhondt en Laura Tesoro keren dan weer terug als coach. "Ik ben ongelofelijk blij dat ik een nieuw team onder mijn vleugels mag nemen", zegt Laura. "Ik kijk er nu al naar uit om aan de slag te gaan en iedereen omver te blazen met hun zangtalent". Sean gaat de competitie graag aan: "Ik zit voor de vierde keer op rij in de draaistoelen en dat vraagt toch om een overwinning", knipoogt hij. "De concurrentie wordt natuurlijk groter nu er dubbel zo veel coaches meedingen. Maar ik ga ervoor, team Sean for the win!"

Jonge muzikale talenten tussen 7 en 14 jaar kunnen zich inschrijven voor 'The Voice Kids' via vtm.be