Nieuw element zorgt voor nog meer spanning in ‘Temptation Island’ SDE

05 maart 2020

07u02 0 TV De makers van ‘Temptation Island' zijn duidelijk van plan om de spanning dit jaar maximaal ten top te drijven, dankzij de introductie van enkele nieuwe elementen. Zo maakten we vorige week al kennis met de gong, maar bestaat er ook zoiets als een ‘kampvuurjoker’.

In de aflevering van vorige week zagen we al hoe de kandidaten geconfronteerd werden met de gong: wanneer daarop geslagen wordt, weten de deelnemers dat er op het andere resort iets serieus mis is gegaan. Maar de makers van ‘Temptation Island’ zijn nog een stapje verder gegaan. Dit seizoen wordt er ook een ‘kampvuurjoker’ ingevoerd.

Elke deelnemer krijgt dit jaar zo’n joker. Die kunnen ze eenmalig inzetten wanneer ze bepaalde beelden niet willen tonen aan hun partner. Alleen: op het allerlaatste kampvuur zullen de beelden wel getoond worden én de partner krijgt ook te horen dat de joker is ingezet. Het besef dat er iets erg gebeurd is waarvan je partner niet wil dat je op de hoogte bent, kan ook voor heel wat onzekerheid en drama zorgen.

‘Temptation Island’, vrijdag om 20.35 uur op VIJF