Nieuw: 'De Hut' van 'Temptation Island' zal de regels van het spel voorgoed veranderen MVO

31 januari 2018

11u13 128 TV De ingrediënten van Temptation Island zijn onveranderd. Twee Nederlandse en twee Belgische koppels zijn klaar om hun relatie te testen. Wél nieuw dit jaar is 'De Hut', een plek waar iedereen kan zeggen én doen wat hij wil, zonder dat hun wederhelft er iets van ziet.

Het is ongezien op het eiland, zo'n plek waar koppelhelften en vrijgezellen de kans krijgen om hun hart te luchten zonder pottenkijkers. In 'De Hut' kunnen de verleiders en koppels terecht om hun zielenroerselen, of iets geks, intiems, triests of liefdevols te uiten met de garantie dat die beelden nooit getoond zouden worden tijdens het kampvuur.

De programmamakers laten al weten dat er gretig gebruik werd gemaakt van 'De Hut'. De opnames die daar werden gemaakt krijgen de deelnemers nu voor het eerst samen met de kijker te zien...

'Temptation Island' gaat morgen, donderdag 1 februari, van start op Vijf.