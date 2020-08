Nieuw Belgisch streamingplatform Sooner gelanceerd TDS

25 augustus 2020

17u06

Bron: BELGA 0 TV Sooner, het nieuwe Belgische ondemandvideoplatform, is dinsdag gelanceerd. Het platform is ontworpen door en voor bioscoopbezoekers en cinefielen en biedt een uitgebreide catalogus van Belgische, Europese en internationale films.

Sooner is een initiatief van de platforms UnCut en UniversCiné, die beslisten om hun catalogi samen te voegen en samen te werken met nog andere Europese partners. Het nieuwe platform bundelt bijna 7.000 films van meer dan 300 producenten en Europese distributeurs. Vijftien procent van de films is van Belgische makelij en 75 procent is Europees.

De initiatiefnemers benadrukken dat Sooner “Europees, artistiek, multicultureel, open en onafhankelijk” wil zijn. Ze voegen er ook aan toe dat de catalogus maandelijks wordt aangevuld. De catalogus is beschikbaar in het Frans en het Nederlands. Het abonnement wordt in België betaald en is overal in Europa toegankelijk, ook op smartphone en tablet.

