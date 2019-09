NIET OP TV. Koen Wauters en Kathy blikken samen terug op 'Over Winnaars': "Jou mogen leren kennen was het toppunt” TDS

Kathy heeft er samen met Koen een onvergetelijke kajaktocht in Canada opzitten. Vooral dat ze die tocht samen met haar broer en zus mocht afleggen, was voor haar een hoogtepunt. Koen en Kathy blikken samen terug op de aflevering. “Nog nooit zo veel dolfijnen zo dichtbij gezien”, klinkt het. “Het feit van jou te mogen leren kennen was voor mij het toppunt van de hele reis”, besluit Koen.