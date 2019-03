Niet iedereen is fan van huisdieren in ‘Blind Getrouwd’: “Die hond is zo lelijk dat ze schattig wordt” KD

01 maart 2019

11u52

Bron: VTM 0 TV Een nieuwe stap is aangebroken voor de koppels: het samenwonen. Vanaf nu delen ze lief en leed onder hetzelfde dak en moeten ze een evenwicht zien te vinden in hun drukke werk- en privé agenda’s. Ook de kijkers leren wat bij over de koppels. Zo blijkt Elke niet de grootste fan van honden te zijn. “Zo lelijk”, klinkt het.

Tim en Elke ontwaken voor het eerst in hun gezamenlijk appartement. Dat het goed zit tussen hen, is geen geheim, en beiden kijken ernaar uit om te zien of het in het dagelijks leven even vlot verloopt als op de huwelijksreis. Elke, die zelf nooit een hond heeft gehad, maakt kennis met het huisdier van haar man. “Het is wel even wennen, dat we daar ook rekening mee moeten houden. Ze is eigenlijk zo lelijk dat ze schattig wordt”, lacht ze. Daarnaast maakt Elke ook kennis met de vrienden van haar echtgenoot.

Ook de andere koppels worden verder gevolgd in deze aflevering. Lenny en Jolien moeten tijd voor elkaar leren vinden, Joke wordt rondgeleid in de speciale woonst van Stijn, en Victor en Line gaan met een expert in gesprek over de vraagtekens in hun beginnende relatie.