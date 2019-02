Niet alles haalde de uitzending van ‘Reizen Waes Europa’: "In Oekraïne op date geweest met een bimbo" Hans Luyten

09 februari 2019

00u00 0 TV Morgen doet Tom Waes (50) zijn laatste land aan in 'Reizen Waes Europa': Azerbeidzjan, de oliestaat aan de Kaspische Zee. Volgende week volgt nog een compilatieaflevering. En toch zullen de 1,6 miljoen kijkers daarmee nog niet álles gezien hebben, want enkele passages, onder andere in Spanje en Oekraïne, haalden de eindmontage niet.

"Ik had zo veel bruikbaar materiaal dat ik voor elke aflevering wel enkele items in de vuilnisbak moest gooien", zegt Tom. "Dat gebeurde natuurlijk met veel pijn in het hart. Zo was er geen tijd om te laten zien hoe ik in Spanje ook een sekte rond een zelfverklaarde paus bezocht. In zijn gigantische kathedraal woonden we undercover een mis bij, maar we moesten gaan lopen toen we ontdekt werden."

De afgelopen twee afleveringen waren volledig gewijd aan Toms bezoek aan Oekraïne. Maar naast een bezoek aan Tsjernobyl, de Krim en de frontlinie in het oosten, ging Tom er ook langs bij een huwelijksbureau. Ook dat haalde de eindmontage niet. "Volgens het internet zouden de mooiste vrouwen ter wereld in de Oekraïense stad Odessa wonen", vertelt Tom. "Of dat echt klopt, weet ik niet, maar de datingindustrie boomt er enorm en de huwelijksbureaus zijn er niet meer op één hand te tellen. Eenzame mannen vinden er een schijnbaar eindeloos aanbod van mooie, jonge, alleenstaande vrouwen. Ik wilde nagaan hoe dat in zijn werk gaat en werd na een intakegesprek bij zo'n bureau gekoppeld aan een zekere Olga. De bimbo van 27 met onvoorstelbaar lange benen was niet mijn type, maar ze droomde, net zoals heel wat lotgenoten, van een rijke, buitenlandse partner om aan haar leven daar te ontsnappen. Onze date, in het bijzijn van een tolk, verliep zeer ongemakkelijk en leverde bizarre, maar leuke beelden op. Ik vond het doodjammer dat dit item de aflevering niet haalde, maar ik kon echt geen tien minuten schrappen uit mijn bezoek aan Tsjernobyl. Die beelden vond ik nog relevanter en straffer."

Light-versie

"Ik moet toegeven dat ik op voorhand even gevreesd heb dat 'Reizen Waes Europa' een light-versie zou worden van het origineel en dat de kijker het gevoel zou krijgen van 'Oei, het geld is op'", geeft Tom toe. "Gelukkig heeft mijn redactie me overtuigd om de Europese reeks toch te maken. Logistiek gezien was het deze keer wel makkelijker, zeker in vergelijking met Noord-Korea, bijvoorbeeld. Maar de uitdaging om de kijker inhoudelijk toch te verrassen was veel groter. Ik ben echt blij met het eindresultaat en de keuzes die we hebben gemaakt, want die hebben onvergetelijke momenten opgeleverd. Zo heb ik op 2.800 kilometer van Brussel (in Oekraïne, red.) in een actief gebruikte loopgraaf gestaan, exact 100 jaar na de Eerste Wereldoorlog."

"Ik ben ook meermaals op de limieten van de EU gebotst. Het blijft toch merkwaardig dat Europa niets kan doen aan de straffeloze smokkel van marihuana in Zuid-Spanje of de extreem vervuilende bruinkoolcentrales in Polen."

Of er een vervolg op 'Reizen Waes Europa' komt, is nog niet duidelijk. "Ook bij mijn vorige programma's heb ik altijd geprobeerd om op een hoogtepunt te stoppen en een goed idee niet nodeloos uit te melken. Dat is niet makkelijk als je meer dan 1,6 miljoen kijkers bereikt. Ook nu is de VRT vragende partij om ermee door te gaan. Ook ik heb zelf niet het gevoel dat we alles nu gezien hebben en dat 'Reizen Waes Europa' helemaal op is. De verwondering blijft en er valt nog veel te ontdekken. Maar wanneer moet ik die reeks dan maken? Mijn agenda zit voor dit jaar al zo goed als vol met de opnames voor het nieuwe programma 'Kamp Waes', de tweede reeks van 'Undercover' en een project voor Ketnet. Ik wil alles eerst nog eens laten bezinken en dan pas iets beslissen over de toekomst van 'Reizen Waes Europa'."