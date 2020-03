Niet alleen W817 maakt comeback, ook deze tv-series keren dit jaar terug Bram De Brabander

05 maart 2020

15u45

Bron: New York Post/Insider 0 TV Het blijft een populaire werkwijze in tv-land: goed scorende shows vanonder het stof halen en een tweede leven geven. Zo kregen 'Dynasty' en 'MacGyver' onlangs een make-over met een nieuwe cast en keerden ook in Vlaanderen programma's als '1 jaar gratis' en 'Expeditie Robinson' terug. En daar blijft het niet bij. Nu ook de tienerreeks 'W817' hoogstwaarschijnlijk een rentree maakt , lijsten we nog enkele tv-series op die de komende maanden een comeback maken.

1. ‘Gossip Girl’

Van 2007 tot 2012 smulden tienermeisjes van de dramatische levens van enkele rijke jongeren in New York. ‘Gossip Girl’ lanceerde de carrière van Blake Lively en Penn Badgley en zorgde ervoor dat we allemaal onze berichtjes gingen afsluiten met ‘XOXO’. De serie was een waanzinnig succes en het is dan ook geen verrassing dat er dit jaar een reboot komt. De nieuwe serie zal uitgezonden worden op HBO Max en het leven volgen van het personage Audrey, een rol gespeeld door actrice Emily Alyn Lind. Kristin Bell zal opnieuw de vertelstem voor haar rekening nemen. Of ook de originele castleden hun opwachting zullen maken, is niet duidelijk. “We zouden graag opnieuw met hen samenwerken”, vertelde medebedenker Josh Schwartz eerder wel aan The Post. Een concrete uitzenddatum is er nog niet.

2. ‘Walker, Texas Ranger’

In de jaren 90 deed Chuck Norris heel wat vrouwenharten sneller slaan in ‘Walker, Texas Ranger’, dat bij ons op VTM te zien was. In 2020 zullen de dames ongetwijfeld opnieuw bij bosjes in zwijm vallen wanneer ze zijn opvolger aan het werk zien: Jared Padalecki, vooral bekend door zijn rollen in tv-series als ‘Supernatural’ en ‘Gilmore Girls’. Hij zal dit keer als ‘ranger’ de criminaliteit in ‘Dallas’ bestrijden in de reeks ‘Walker’. Padalecki speelt een weduwnaar en vader van twee die terug huiswaarts keert na het foutlopen van een undercoveroperatie. Hij probeert de band met zijn kinderen te herstellen en onderzoekt intussen ook de omstandigheden van het overlijden van z’n vrouw. De reeks zal in de loop van het jaar te zien zijn.

3. ‘Friends’

Na jaren van speculatie is de kogel nu eindelijk door de kerk. De originele cast van de immens populaire sitcom ‘Friends’ komt opnieuw samen voor een speciale aflevering. Die zal te zien zijn op het streamingplatform HBO Max en wordt wellicht in mei uitgezonden. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matthew Perry en Matt LeBlanc zijn intussen volop bezig met de voorbereidingen.

4. ‘Rugrats’

In de nineties en de eerste helft van de nillies was ‘Rugrats’ één van de populairste kinderseries. En ook in Vlaanderen genoten we van de fratsen van Chucky, Tommy en de verschrikkelijke Angelica. In 2020 keren de pagadders terug naar Nickelodeon, met 26 splinternieuwe afleveringen en een film.

5. ‘Lizzie McGuire’

Heel wat fans sprongen een gat in de lucht toen bekend raakte dat Hilary Duff opnieuw in de huid zou kruipen van haar iconische personage Lizzie McGuire. Disney+ zou de serie een nieuw leven geven en dit jaar nog zouden we van nieuwe afleveringen kunnen genieten. De laatste weken raakte echter bekend dat de opnames niet van een leien dakje verlopen. Na amper twee afleveringen werd Terri Minsky, de bedenker en showrunner van de reeks, ontslagen en ook Duff uitte al haar ongenoegen op sociale media. Het is dus onduidelijk of de reeks in 2020 effectief te zien zal zijn.

6. ‘Clueless’

De legendarische filmhit uit 1995 krijgt 25 jaar na datum een reanimatie. ‘Clueless’ betekende de doorbraak van actrice Alicia Silverstone en slaagde erin om een gevat, gelaagd en hilarisch beeld te tonen van het leven op de middelbare school. De nieuwe tv-serie zal focussen op het personage van Dionne, de beste vriendin van het hoofdpersonage Cher. Wanneer haar BFF verdwijnt, probeert de vrouw er alles aan te doen om haar terug te vinden. “De nieuwe ‘Clueless’-serie zal lijken op een mix van ‘Mean Girls’, ‘Riverdale’ en een muziekvideo van Lizzo”, was onlangs te lezen op de nieuwssite Deadline. Dat klinkt alvast veelbelovend.