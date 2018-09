Niet alleen Glennis doet het goed: gaat deze Belg straks door naar de finale van 'America's Got Talent'? MVO

12 september 2018

10u56 0 TV Aaron Crow komt uit Ruiselede in regio Brugge, maar vond - letterlijk - blindelings zijn weg naar de Verenigde Staten. Zijn indrukwekkende messentruc werd al meer dan 700.000 keer bekeken op YouTube. Hij schopte het al tot de halve finale van 'America's Got Talent', maar haalt hij straks ook de finale?

Ronny Verbeke, zo heet Aaron Crow in het echt. Een naam die veel meer prijsgeeft over zijn roots dan zijn alter ego. Verbeke was leerkracht van opleiding, maar is al jarenlang bezig met het uitbouwen van zijn carrière als goochelaar.

In zijn halve finale-act haalde hij een stunt uit met Howie Mandel. Het jurylid zat nietsvermoedend te wachten in een houten kist terwijl zijn collega's 'beslisten' welke kisten werden vernietigd. Uiteraard ontsnapte Mandel levend en wel, maar hoe het kon dat net zijn kist werd gespaard, weet niemand behalve Crow.

Vanavond wordt beslist welke acts als laatste door mogen naar de finale-aflevering. Het is dus spannend afwachten of er ook een Belg bij zal zijn. Ook Glennis Grace, de Nederlandse concurrente van Crow, zal straks te horen krijgen of ze het gehaald heeft.