Niet alleen 'De Villa' ging veel te ver: ook deze schokkende reality-momenten bleven niet zonder gevolgen

30 november 2019

10u00 1 TV Realityshows liggen onder vuur na seksueel grensoverschrijdend gedrag in het Nederlandse ‘De Villa’, waar een man zijn boekje te buiten ging door een dronken deelneemster ongewenst te betasten. De heisa zorgt er voor dat programma’s als ‘Temptation Island’ en ‘Love Island’ ter discussie staan en de hele toekomst van het genre onzeker is. Een debat dat internationaal al langer wordt gevoerd. Deze schokkende tv-momenten bleven in het buitenland niet zonder gevolgen.

Het ‘kruisincident’ bij ‘Big Brother Australia’

De Australische versie van ‘Big Brother’ overschreed enkele jaren terug de grenzen van een kandidate. Deelnemers Michael Cox en Michael Bric werden meteen uit de show gegooid nadat één van de mannen zijn kruis in het gezicht van huisgenoot Camilla Severi had geduwd, terwijl de andere haar stevig vasthield en ervoor zorgde dat ze niet kon ontsnappen.

Het incident werd uitgezonden en zorgde meteen voor woeste reacties. Er ontstond zoveel heisa dat het Australische parlement zich moest buigen over de zaak. De toenmalige minister-president, John Howard, riep de zender op de show meteen te schrappen. “Dit is een geweldige kans voor Channel Ten om aan zelfregulering te doen en dit idiote programma uit de lucht te halen.”

De ‘verachtelijke’ opzet van ‘Who’s Your Daddy?’

In 2005 kwam de Amerikaanse zender Fox met een nieuw format op de proppen. In ‘Who’s Your Daddy?’ moest een jonge vrouw, die bij de geboorte werd opgegeven voor adoptie, naar haar biologische vader zoeken uit een groep van 25 mannen. Als de dame op het einde van de rit haar vader correct kon aanduiden, dan kreeg ze 100.000 dollar. Koos ze de verkeerde man, dan ging die kandidaat met het geld naar huis.

De opzet van de show verontwaardigde niet alleen de kijkers, ook verschillende organisaties voor adoptierechten klaagden het programma aan. “Deze show gebruikt een zeer persoonlijke en belangrijke ervaring om er een spektakel van te maken dat draait rond geldklopperij. Het is compleet verachtelijk”, reageerde The Donaldson Adoption Institute. Na de controverse van de eerste aflevering liet Fox na een intern onderzoek weten de rest van het seizoen voor onbepaalde tijd op te schorten.

Aanranding bij ‘Bachelor in Paradise’

De vierde jaargang van ‘Bachelor in Paradise’ - een variant op ‘The Bachelor’ - was in 2017 amper op de buis toen de rest van het seizoen werd afgevoerd. Daar had zender ABC een reden voor: deelneemster Corinne Olympios beschuldigde haar medekandidaat DeMario Jackson van aanranding en richtte ook haar pijlen op de producers van de reeks.

Op de eerste dag van de opnames werden Corinne en DeMario stomdronken gevoerd. Het ging er innig aan toe aan de bar en het duo trok al snel naar het zwembad, waar ze al hun kleding kwijtspeelden. Hoewel de twee geen seks hadden in het zwembad, lieten de beelden weinig aan de verbeelding over.

Het incident ontketende - net als nu bij ons - een rel rond reality-tv. “De makers bleven filmen terwijl DeMario Jackson seksuele daden verrichtte met een deelneemster die mogelijk te dronken was om daar toestemming voor te geven”, klonk het. “De producers hadden dit kunnen stoppen. Maar ze besloten het te laten gebeuren, en kijk nu wat de gevolgen zijn.”

Zender ABC moest wel optreden. Ze lieten weten dat “de veiligheid van hun realitygezichten voorop stond” en veranderden hun beleid: de ‘open bar’ tijdens het programma werd verleden tijd en deelnemers mochten voortaan maximaal twee alcoholische drankjes per uur consumeren. Ook zond ABC een toegewijde aflevering uit over grensoverschrijdend gedrag, seksueel misbruik en het belang van wederzijdse toestemming.

De seksmisdadiger in ‘Here Comes Honey Boo Boo’

‘Here Comes Honey Boo Boo’ was een hit voor zender TLC. Kijkers kregen geen genoeg van de fratsen van Alana, een kindsterretje dat bekend werd door ‘Toddlers and Tiaras’, en die van haar mama June en vader Mark McDaniel. De show verloor echter al zijn publiek, toen aan het licht kwam dat Mark een veroordeelde zedendelinquent was die zijn dochter had misbruikt.

Kijkers reageerden vol ongeloof. “Deze show geeft seksmisdadigers een platform en normaliseert kindermisbruik”, klonk de kritiek. De zender reageerde gepast: “Het ondersteunen van de gezondheid en het welzijn van deze kinderen is onze enige prioriteit. TLC heeft de serie ‘Here Comes Honey Boo Boo’ geannuleerd en alle activiteiten rond de reeks onmiddellijk beëindigd.”

Levensgevaarlijke taferelen in ‘Kid Nation’

Voor ‘The Hunger Games’ op de wereld werd losgelaten, was er ‘Kid Nation’. In 2007 zond de Amerikaanse zender CBS de realityreeks uit, waarin meer dan 40 kinderen tussen de 8 en 15 jaar oud in een spookstadje in de woestijn werden gedropt om er een nieuwe samenleving op te bouwen. De bedoeling van de show was het publiek bij te leren over sociale experimenten, maar dat liep compleet uit de hand.

Kijkers kregen levensgevaarlijke taferelen te zien. Tijdens de show dronk een kind per ongeluk bleekwater, een ander brak een arm en nog een ander kind liep ernstige brandwonden op door heet vet. De situatie liep zodanig uit de hand dat de ouders van de kinderen een open brief schreven om de show een halt toe te roepen. “Dit programma kan onze kinderen blootstellen aan ongecontroleerde gevaren en omstandigheden die ernstig lichamelijk letsel, ziekte of de dood kunnen veroorzaken”, klonk het. Er kwam een heuse mediastorm op gang, waarna CBS de reeks van de buis haalde.

Mishandeling bij ‘The Real World’

‘The Real World’ - waarin zeven wildvreemden enkele maanden samen moeten leven in een huis - loopt nog steeds op MTV en is inmiddels aan zijn 33ste seizoen toe. Toch kwam de toekomst van het programma in 2011 op de helling te staan, toen deelneemster Tonya Cooley twee medekandidaten, het productiehuis achter ‘The Real World’ en de zender voor de rechter sleepte.

De beschuldigingen waren zwaar: Tonya werd misbruikt en mishandeld door deelnemers Kenneth Santucci en Evan Starkman, terwijl zij was flauwgevallen in de badkamer. Op beelden was te zien hoe een van de deelnemers een tandenborstel nam en daarmee over het geslachtsdeel van Cooley wreef. De deelnemers raakten ook de schaamlippen aan met de tandenborstel en staken hem zelfs in de vagina van de flauwgevallen vrouw.

Tonya herinnerde zich niets van het voorval en meende dat de productie haar bewust in het ongewisse had gelaten over de aanval, om de uitzending niet in het gedrang te laten komen. De reactie van MTV zette nog meer kwaad bloed: “Het belangrijkste juridische probleem voor Cooley is dat ze ons aanklaagt voor seksuele intimidatie en het niet voorkomen van discriminatie en misbruik. Maar het uitgebreide contract dat ze bij het productiebedrijf heeft ondertekend, zegt niet alleen dat castleden geen officiële werknemers zijn van MTV, maar ook dat ze mogelijk te maken kunnen krijgen met ‘niet-consensueel’ fysiek contact, waar MTV niet verantwoordelijk voor is.” Tonya Cooley trof uiteindelijk een schikking met MTV.

Bodyshaming bij ‘Australian Idol’

Paulini Curuenavuli was in 2003 het middelpunt van een grote controverse rond ‘Australian Idol’. De toen 21-jarige zangeres kreeg van jurylid Ian ‘Dicko’ Dickson te horen dat ze moest afvallen om succesvol te zijn. “Je moet meer geschikte kleding kiezen en enkele kilo’s afwerpen”, aldus het jurylid, die daarop de nauwsluitende gouden jurk van de zangeres nog meer bekritiseerde.

Kijkers waren ontzet door de persoonlijke aanval op Paulini en het jurylid moest later publiekelijk zijn verontschuldigingen aanbieden. “Ik kan niet geloven dat ik die ondoordachte woorden zei waardoor de Australische media is ontploft”, klonk het. “Ik probeerde op dat moment aardig te zijn, kun je het geloven.” Plots kon hij Paulini wel prijzen. “Ik ben blij dat je zulke geweldige dingen doet. Wat ik wil zeggen is, ik ben zo trots op je. Maak ze in, meid!” De show werd niet geschrapt, maar na het incident besloot de zender dat kandidaten voortaan meer professionele en constructieve feedback moeten krijgen.

