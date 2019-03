Niertransplantatie in ‘Topdokters’: “Ook de donor wordt achteraf gezonder” TK

18 maart 2019

07u23 0 TV In ‘Topdokters’ maakt prof. Karel Decaestecker zich vanavond klaar om samen met het transplantatieteam een levende niertransplantatie uit te voeren bij een patiënt wiens nier ernstig aangetast is door suikerziekte. De zus van de patiënt is bereid om een gezonde nier af te staan en zo zijn leven te redden.

Robotchirurgie, waar prof. Decaestecker pionier in is, biedt tal van voordelen bij een levende niertransplantatie: de wachttijd is korter, het herstel gaat sneller en is ook minder pijnlijk voor de patiënt. Daarnaast is ook aangetoond dat orgaandonoren langer overleven. In hun nieuwe situatie gaan ze bewuster leven en beter gescreend worden. Per definitie zijn het dus gezondere mensen.