Niemand vertelde Caitlyn Jenner dat ‘Keeping Up With The Kardashians’ ging stoppen (maar de familie heeft al een nieuwe deal klaar) MVO

11 september 2020

09u01 2 TV Het lijkt erop dat de Kardashian-familie iemand is vergeten in te lichten toen hun show Keeping up with the Kardashians werd beëindigd. Caitlyn Jenner (70) vertelt bij ‘The Morning Show’ in Australië namelijk dat ze daar achter moest komen via de media.

“Ik heb het op het nieuws gehoord. Niemand belde me, ik hoorde het via de media”, zegt de 70-jarige Caitlyn. “Was ik verrast? Nee. Maar die show is waarschijnlijk de beste realityshow in de geschiedenis. De meiden en Kris hebben geweldig werk geleverd met de show en het zo lang volgehouden, maar iedereen is nu op een andere plek en ik denk dat het tijd is om verder te gaan. Niets duurt eeuwig.”

Keeping up with the Kardashians is al vanaf 2007 op tv. Caitlyn was daarin, als voormalig partner van Kris Jenner en ouder van Kendall en Kylie Jenner, regelmatig te zien.

Nieuwe deal

Hoewel de Kardashians na 20 seizoenen een punt zetten achter hun show, betekent dat volgens insiders niet dat de familie uit beeld verdwijnt. Integendeel zelfs. De realitysterren zouden elders een veel lucratievere deal kunnen tekenen. Volgens een bron hebben de Kardashian-Jenner telgen binnen een jaar weer een dik aanbod te pakken en denkt de familie er zelfs over om een eigen mediabedrijf op te zetten.

Het bedrijf dat hun realityshow uitzond, E!, betaalde hen 150 miljoen dollar (126,6 miljoen euro) per jaar. Maar daar kon de zender in deze tijden niet meer aan voldoen. Daarom zou de familie na een rustpauze eventueel in zee willen gaan met grote partijen als Netflix, Amazon of Apple.

“Er gaat veel meer geld om in streamingservices en bovendien worden die programma’s wereldwijd uitgezonden. Ze staan open voor nieuwe mogelijkheden, maar voor nu nemen ze na het laatste seizoen even rust en maken ze daarna een beslissing over hun toekomst.”