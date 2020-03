Niels Lagrange uit ‘The Sky Is The Limit’ voor tweede keer failliet: "Hoe hij zijn luxe betaalt, is mijn zaak niet" Hans Luyten

00u00 1 TV Niels Lagrange (29) uit 'The Sky is the Limit' blijkt voor de tweede keer failliet. Hij werkt voortaan onder andere als glazenwasser en de peperdure Lamborghini blijkt gehuurd. "Maar zijn levensstijl blijft aanspreken", verdedigt tv-maker Peter Boeckx zijn keuze om de omstreden racepiloot op te voeren in het VIER-programma.

Vorige week kwam Niels Lagrange al onder vuur te liggen door enkele uitspraken over zijn failissement uit 2018. "Met je gezicht tegen de muur lopen, hoeft niet het einde van de wereld te betekenen", klonk het onder andere. "Wat dat betreft hebben wij nog wat te leren van Amerika, waar dat onderwerp totaal geen negatieve bijklank heeft. Sterker nog: als je daar niet failliet bent geweest, ben je een loser." Werkgeversorganisatie Voka noemde dat 'onzin'.

Bekentenis

Nu blijkt dat Lagrange nog tijdens de opnames van 'The Sky is the Limit' een twééde keer failliet is gegaan. Raadsman Luc Sampermans verslikte zich dan ook in zijn koffie toen hij onlangs Niels Lagrange met zijn Lamborghini grote sier zag maken in het VIER-programma. "Ik herkende hem meteen, want ik ben als curator aangesteld voor de afhandeling van zijn tweede faillissement", zegt Sampermans. "Zijn eerste faillissement van zijn juwelenwinkels werd pas begin dit jaar afgerond. Ik was verbaasd om hem in dat programma te zien, omdat ik zicht heb op de schuldenlast. Er werd gezegd dat hij zich herpakt had en nu twee nieuwe, bloeiende zaken heeft: een poetsbedrijf en een raceteam. Dat is op zich erg ongewoon, omdat zijn faillissement nog niet is afgerond."

TV-maker Peter Boeckx was bij de start van het vijfde seizoen enkel op de hoogte van het eerste faillissement van Lagrange. Tijdens een van de laatste opnamen biechtte die hem wel op aanraden van zijn advocaat op dat hij ook in september 2019 in persoonlijke naam failliet was gegaan. Toch voerde Boeckx Lagrange op.

"Niels is geen miljonair of topondernemer", zegt Boeckx. "Maar in tegenstelling tot wat ik soms lees, gaat mijn programma niet enkel over miljonairs of topondernemers, maar wel over de happy few", zegt Boeckx. "Ik vind de case van Niels wél interessant, want hij leidt een leven dat tot de verbeelding spreekt. Ik ken er niet veel die met een Lamborghini kunnen gaan racen. Niels heeft het geluk dat zijn ouders hem steunen. Maar hoe Niels het geregeld krijgt om dat luxeleven te leiden, is mijn zaak niet."

In de afleveringen die nog moeten worden uitgezonden, blijkt echter dat de Lamborghini geen eigendom is van Lagrange, maar telkens geleend wordt. En dat het poetsbedrijf ook niet van hem is. Lagrange werkt er enkel als onderaannemer voor. In het programma is hij zelfs even te zien als glazenwasser. "Dat klopt", vervolgt Boeckx. "Niels is ook pas recent opnieuw kunnen starten na zijn faillissement. Je kan niet verwachten dat die nu al een multinational is. Maar hij probeert zich tenminste te herpakken.”

Willy Naessens

De programmamaker verwijst ook naar Willy Naessens, die hij eerder opvoerde. "Naessens wordt overal bejubeld als het prototype van de geslaagde, Vlaamse zakenman. Wel, ongeveer twintig jaar geleden was hij virtueel failliet en overwoog hij om een frituur te beginnen in het zuiden van Frankrijk. Vandaag draait hij een omzet van 650 miljoen euro. Ik wil die twee ondernemers zeker niet vergelijken, maar tegenslagen of faillissementen komen nu eenmaal voor in die wereld, want dit soort mensen pakt veel en grote risico's. De president van Amerika ging al zes keer failliet."

Het is niet de eerste keer dat een deelnemer aan 'The Sky is the Limit' op deze manier onder vuur komt te liggen. Vorig seizoen werd Dave Wauwermans in het programma geportretteerd als de 'marktkramer die is uitgegroeid tot multimiljonair'. De matrassenkoning had vijftien jaar geleden wel wat winkels, maar tijdens de uitzendperiode kwamen details van diverse faillissementen boven en werd Wauwermans veroordeeld voor het niet betalen van een rekening.