Niels Lagrange is het laatste nieuwe gezicht in ‘The Sky is the Limit’: “Weer recht gekrabbeld na faillissement” Isabelle Deridder

26 februari 2020

16u00 1 TV Vanavond kunnen de kijkers van ‘The Sky is the Limit’ kennis maken met Niels Lagrange (28), het laatste nieuwe gezicht in de realityreeks. “Ik wil tonen dat een faillissement niet het einde hoeft te zijn”, zegt de jonge ondernemer en racepiloot.

Niels Lagrange (28) is een jonge Limburger die houdt van autoracen. Hij begon al van jongs af aan met ondernemen. Hij runde juwelenwinkels en verdiende veel geld. “Maar achteraf gezien liep dat misschien te goed”, blikt Niels terug. “Ik ging zomaar uit van mijn succes, waardoor ik te weinig tijd in mijn zaken investeerde en teveel tijd doorbracht op het racecircuit. Daarnaast had ik ook heel veel stock moeten aankopen, en die geraakte ik niet kwijt. Dat zorgde er uiteindelijk voor dat ik failliet ging.”

Al wilde Niels niet bij de pakken blijven zitten. “Ik ben, via overheidssteun, een poetsbedrijf begonnen. Daarnaast startte ik ook een tweede bedrijf: Lagrange racing. Ik ben vooral vastberaden om terug van zero naar hero te gaan. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die vinden dat ik niet binnen ‘The Sky is the Limit’ pas, maar ik vind van wel. Ik heb succes gehad, ben tegen de vlakte gegaan en werk nu keihard om terug te slagen.”

“Weet ge, failliet gaan is echt niet het einde van de wereld. Je moet jezelf herpakken en weer doorgaan”, gaat Niels verder. “En ja, dat kost moeite. Ik ben heel veel vrienden verloren toen ik geen geld meer had. Nu ja, de echte vrienden zijn gebleven. En als ik het professioneel bekijk: ik denk dat ik vandaag de dag zelfs beter in het zakenleven sta dan voor mijn faillissement. Ik weet beter waar ik mee bezig ben.”

Gecontacteerd via sociale media

Al had het niet veel gescheeld of Niels was niet te zien geweest in ‘The Sky is the Limit’. “Ik kreeg op een dag via Instagram een bericht van Peter Boeckx. Hij had mijn foto’s bekeken, waarop onder andere te zien is wat ik doe in de autosport. Dat had indruk op hem gemaakt en hij wilde eens met mij samen zitten voor een eventuele deelname aan ‘The Sky’. Maar ik dacht aanvankelijk dat ik met een fake profiel te maken had, en hield dus de boot af. Maar ik was ook wel wat nieuwsgierig geworden, waardoor ik uiteindelijk besliste om met ‘Peter Boeckx’ af te spreken. Toen Peter effectief door de deur stapte, was ik echt wel even verbaasd”, lacht Niels.

“Nadat Peter me uitlegde wat hij wilde doen, heb ik er even over moeten nadenken. Ik zag het aanvankelijk niet zitten om camera’s toe te laten in mijn leven. Maar uiteindelijk heb ik dus toegezegd. Ik had niets te verliezen, en ik vond het ook een eer dat ik voor zoiets gevraagd werd. Ik ben dan ook heel benieuwd naar de reactie van de mensen op mijn passage.”