Niels Destadsbader wordt coach in 'The Voice' MC

05 november 2019

00u00 3 TV Niels Destadsbader (31) vervangt Bart Peeters als coach in het nieuwe seizoen van 'The Voice van Vlaanderen'. Peeters heeft het te druk met Lotto Arena-concerten en andere festiviteiten ter ere van zijn 60ste verjaardag eind deze maand.

Destadsbader zit ook al in de jury van 'Belgium's Got Talent', dat nog loopt tot 20 december. De opnames van 'The Voice' zijn pas voor volgend jaar. Wanneer het nieuwe seizoen op het scherm komt, is nog niet beslist.

Het is al de tweede wissel bij de talentenjacht: Tourist LeMC neemt ook de draaiende stoel van Alex Callier in. Die trekt volgend jaar met Hooverphonic naar het Songfestival.

Vanavond vertelt Niels ongetwijfeld nog meer over zijn toekomstplannen, dan is hij te gast in ‘Wat Een Dag’, het praatprogramma van Davy Parmentier op VTM.