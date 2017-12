Niels Destadsbader stelt K3 alle vragen die u zelf altijd al wilde vragen MC

12u08 0 VTM Niels Destadsbader TV VTM schakelt straks helemaal over op kerstsfeer en pakt op donderdag 21 en 28 december uit met een dubbele K3-special met gastheer Niels Destadsbader. Die mag als bevoorrechte interviewer aan Hanne, Marthe en Klaasje alle vragen stellen die u zelf altijd al hebt willen vragen.

Zoals "Hoe is het voor Marthe om met haar baas/schoonvader aan de ontbijttafel te zitten?", "Hoe ervaarde Hanne haar eerste filmkus?", "Hoe verliep Klaasjes verhuis naar Vlaanderen?". Vragen waarop de meisjes openhartig antwoorden.

K3 blikt in de dubbele tv-special terug op de twee eerste jaren in de spotlights en kijkt ook naar de toekomst. Voor één keer stappen ze uit hun comfortzone en trekken de straat op voor hun allereerste verborgen camera grap. Ook muzikaal komen ze verrassend uit de hoek, door een medley te zingen van hun favoriete nummers, van Lady Gaga, over Marco Borsato tot Kings of Leon.

Niels ontvangt ook bekende gasten, die een bijzondere band hebben met K3. Acteur Sven De Ridder en muzikant Miguel Wiels schuiven aan en vertellen over hun ervaringen met K3. En uiteraard kan ook de godfather van K3, Gert Verhulst, niet ontbreken.