Niels Destadsbader speelt voor circusdirecteur in 'De Wensboom' DBJ

15u33

Bron: Medialaan 0

Niels Destadsbader mag morgen opnieuw een heleboel kinderwensen in vervulling doen gaan. Zo heeft Lenke een verrassing in gedachten voor haar vriendinnen, die erg veel voor haar betekenen. Op haar vorige school werd ze gepest, maar in haar nieuwe klas voelde ze zich al vanaf dag één welkom. Circusdirecteur Niels wacht de vriendinnengroep van Lenke op. De meisjes zeggen dat ze voor mekaar door het vuur gaan. En dat neemt Niels vandaag héél letterlijk.

Medialaan NIels Destadsbader