Niels Destadsbader presenteert wereldwijde tv-hit ‘The Masked Singer’: “Zelfs ik weet niet wie er meedoet" Mark Coenegracht

10 januari 2020

00u00 2 TV Welke celebrity's zitten verstopt achter de maskers? En hoe verrassend zijn de muzikale acts die ze brengen? Die prangende vragen krijgt Vlaanderen dit voorjaar voorgeschoteld in 'The Masked Singer', een wereldwijde tv-hit die door VTM wordt uitgezonden. Gastheer is alvast Niels Destadsbader, maar wie hem daarbij vergezelt, komen we pas vandaag te weten.

Naast 'The Voice van Vlaanderen' en 'Belgium's Got Talent' heeft VTM een nieuw topspektakel voor de vrijdagavond beet. Dit voorjaar nog pakt de zender uit met 'The Masked Singer', de show waarin bekende gezichten het al zingend tegen elkaar opnemen. Al is 'gezichten' niet helemaal correct, want die krijgt de kijker niet te zien. De celebrity's zitten tijdens hun hele muzikale parcours verstopt onder een indrukwekkend kostuum. Wie er achter elk masker verscholen zit, is zowel voor het vierkoppige panel als voor het publiek één groot raadsel. Pas wanneer de celebrity door het publiek naar huis wordt gestuurd, wordt zijn of haar identiteit bekendgemaakt. Het spreekt voor zich dat het grote geheim wie achter de maskers zit, prikkelend werkt. Het kan immers om het even wie zijn. Spektakel gegarandeerd.

Codenaam

De show, waarin pakweg een zingend monster in duel gaat met een gigantisch insect, zal in goede banen worden geleid door gastheer Niels Destadsbader. "De voorbije maanden kreeg het programma een codenaam zodat er zéker niks kon uitlekken. En haast niemand van de productie mag de namen weten van wie er onder de maskers zit. Zelfs ik weet niet wie er meedoet", vertelt Niels. "Alles staat of valt met het mysterie van het programma. Het idee dat de kijker per ongeluk zijn favoriet naar huis kan sturen, is echt geestig. In het buitenland is dit format al een groot succes. Ik ben benieuwd wat Vlaanderen er straks van gaat vinden." 'The Masked Singer' krijgt bij VTM overigens een duopresentatie, maar wie naast Destadsbader zal postvatten, wordt pas vandaag in de loop van de dag bekendgemaakt.

Kijkcijferrecords

Het idee van 'The Masked Singer' komt uit Zuid-Korea. De 'music game show', zoals dat heet, werd al snel opgepikt door de grootste tv-zenders wereldwijd. In onder meer de VS, Australië, Duitsland, Nederland en Frankrijk zorgde het programma voor kijkcijferrecords. 'The Masked Singer' zal dit voorjaar, behalve in Vlaanderen, ook te zien zijn in Argentinië, Zuid-Afrika, Engeland en nagenoeg heel Europa. De show werd vorig jaar ook genomineerd voor een Emmy Award in de categorie 'Buitengewone kostuums voor een variété-, non-fictie- of realityprogramma'. De precieze uitzenddatum van 'The Masked Singer' zal door VTM later nog bekend worden gemaakt. Inmiddels wordt achter de schermen al druk gewerkt aan de samenstelling van de lijst van zingende celebrity's.

Wie presenteert samen met Niels?

Voorlopig valt er weinig op te maken uit de gemaskerde onbekende die hier naast Niels Destadsbader staat. Vanavond, omstreeks 19 uur, kan u op HLN.be ontdekken wie samen met hem 'The Masked Singer' gaat presenteren.