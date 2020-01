Niels Destadsbader presenteert tv-hit ‘The Masked Singer’ niet alleen, maar wie wordt zijn nieuwe kompaan? TDS

10 januari 2020

19u00

Bron: VTM 1 TV Binnenkort start op VTM de nieuwe show ‘The Masked Singer’. Dat Niels Destadsbader zal presenteren, weten we al. Maar wie wordt zijn collega? Je komt het hier te weten.

Er is een nieuwe hype in tv-land: het van oorsprong Koreaanse ‘The Masked Singer’, dat overal waar het op tv komt meteen uitgroeit tot kijkcijferkanon. Het concept is even simpel als succesvol: bekende zangers nemen deel aan een talentenjacht, maar zijn compleet onherkenbaar vermomd in excentrieke kostuums.

In tegenstelling tot ‘Got Talent’, ‘The Voice’, of ‘X-Factor’ is ‘The Masked Singer’ dus geen wedstrijd voor nieuw en beginnend talent, maar wel voor reeds bekende artiesten. Net als in een andere talentenjacht worden de kandidaten wel weer beoordeeld door een jury, maar ook zij weten niet wie achter de maskers zit. Binnenkort wordt de show uitgezonden op VTM, met Niels Destadsbader als presentator. Maar hij is niet de enige die ‘The Masked Singer’ aan elkaar zal praten...

Spannend

Hij krijgt namelijk de hulp van niemand minder dan Julie Van den Steen. De voormalige MNM-presentatrice kijkt al erg uit naar haar nieuwe job, liet ze aan onze redactie weten: “’The Masked Singer’ wordt een zotte show met spectaculaire kostuums. Voor mij wordt het even spannend als voor de kijkers thuis, want Niels en ik weten zelf ook niet welke bekende mensen er achter de maskers zullen schuilen. En natuurlijk is het ook spannend om zo’n grote show voor VTM te hosten, al probeer ik me daar nog niet te zenuwachtig in te maken. Ik ben blij dat ik gewoon mag doen wat ik graag doe. En dat ik zelf niet moet zingen (lacht). ‘The Masked Singer’ wordt echt een geweldige show, daar ben ik van overtuigd.”

In oktober 2019 raakte bekend dat Julie een contract getekend had bij VTM, en dat ze onder meer een vaste rubriek kreeg in ‘Wat een dag’, de nieuwe talkshow van Davy Parmentier. Aan welke projecten ze daarnaast nog zou deelnemen, was toen nog niet duidelijk.

