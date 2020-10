Niels Destadsbader over ‘The Masked Singer’: “Karen ging ver in haar speurtocht: ze stuurde berichten tijdens de uitzending”

TV

Tot voor kort was Niels Destadsbader (32) een van de meest begeerde vrijgezellen van Vlaanderen, nu is hij een van de meest begeerde presentatoren. Hij weet immers wie de Masked Singers zijn in het VTM-programma, en moet dus zijn uiterste best doen om niets te verklappen. “Van de productie mocht ik het vooraf ook al weten, maar uiteindelijk heb ik dat bewust geweigerd. Net omdat ik iemand ben die zich snel kan verspreken.”