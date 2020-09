Niels Destadsbader open over moeilijke periode: “Ik heb drie vrienden verloren na elkaar” TDS

30 september 2020

22u50

Bron: VIER 0 TV Een nieuwe ‘Gert Late Night’, een nieuwe lading bedgeheimen. Woensdag was het de beurt aan Niels Destadsbader (32), die openhartig tegen James Cooke (35) vertelde over zijn seksleven, zijn carrière en het verlies van drie intieme vrienden tijdens de coronacrisis.

James Cooke gaat naar goede gewoonte geen onderwerp uit de weg. Hij wil meteen weten of Niels niet te veel hooi op z’n vork neemt. “Soms heb je daar wel schrik van”, reageert Niels. “Zo van: is het niet te veel? Gaan mensen het wel blijven slikken en verdragen? Ik heb de afgelopen jaren al een paar keer de vraag gekregen om bijvoorbeeld de hoofdrol te spelen in een Vlaamse film. Ik speel bij ‘De Kampioenen’ en ik denk dat ik dat goed doe, omdat dat klopt met wie ik ben. Maar ik vind mezelf als acteur veel beperkter. En ik weet, als regisseurs mij vragen, dat het heel vaak is omdat ik Niels Destadsbader ben en omdat dat tickets verkoopt.”

Niels is bang om fouten te maken, zo geeft hij verder toe. “Tuurlijk heb je schrik om dingen verkeerd te doen. Ik heb altijd een gigantische schrik als ik ergens binnenga dat mensen mij niet leuk gaan vinden”, klinkt het. “En of ik bang ben voor de val? Zeker weten. Gewoon zijn dat mensen je bijzonder vinden, speciaal vinden om wat je doet, en dan plots pakken ze je dat af. Want dat is wat er nu gebeurt met optredens, en zo. Dan pas merk je: ik kan helemaal niet zo veel.”

Coronacrisis

Ook de coronacrisis komt openhartig ter sprake. Niels geeft toe dat hij tijdens de lockdown “toch een paar weken” helemaal alleen was. “Ik heb op een bepaald moment heel veel foto’s zitten bekijken. En dan plots beginnen te huilen, hé. Met een foto, omdat je het mist”, zegt hij. “Ik was ook veel aan het eten, ik begon bij te komen en ik voelde mij niet meer goed in mijn vel. In het Sportpaleis woog ik 72,5 kilo, toen ik hier de laatste keer zat woog ik 82,5 kilo. Dus dat is 10 kilo op een half jaar tijd.”

Tijdens de lockdown moest hij ook afscheid nemen van enkele geliefden. “Ik heb Johny (Voners, red.) verloren en meteen daarna een heel goede vriendin. En nog eens daarna een hele goede vriend”, geeft Niels Toe. “Alle drie na elkaar, en je kan niet weg. Maar ik heb het wel gedaan, hoor. Ik ben op het sterfbed gaan zitten bij mijn vriendin en bij mijn maat. Ik heb gezegd: fuck it. Je kunt niet, iemand die zoveel voor je betekent, daar niet naartoe gaan om die nog één keer vast te pakken. Caroline was één van mijn allerbeste vriendinnen. Ik heb haar vastgepakt en heb haar gezegd dat ik haar heel graag zie. Ik ben toen weggegaan, en een beetje daarna kreeg ik telefoon dat ze weg was.”

