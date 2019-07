Niels Destadsbader mist audities ‘Belgium’s Got Talent’, Jens Dendoncker neemt zijn plaats in SD

01 juli 2019

13u39 1 TV Slecht nieuws voor fans van Niels Destadsbader (30). VTM maakte zonet bekend dat de zanger en presentator (tijdelijk) stopt met het jureren van ‘Belgium’s Got Talent' omdat hij rugproblemen heeft. Jens Dendoncker (28) zal hem vervangen.

VTM laat weten dat Niels Destadsbader even out is met een acute rugblessure. Lang op een stoel blijven zitten wordt een praktisch probleem. Lastig, want op maandag 1 juli starten in Antwerpen de audities van het nieuwe seizoen van Belgium’s Got Talent, waar Niels opnieuw in zijn jurystoel zit naast An Lemmens, Stan Van Samang en Dan Karaty. Bij de audities wordt hij vervangen door Jens Dendoncker. “Om het met een flauwe woordspeling te zeggen: ik hoop dat dit snel achter de rug is”, klinkt het bij Niels. “Een paar weken platte rust is, voor iemand die nauwelijks kan stilzitten, om zot van te worden. Maar het moet. Gelukkig heb ik alle vertrouwen in Jens. Dat heb je met West-Vlamingen, die zijn er voor elkaar. Jens vertegenwoordigt mij tijdens de audities. Tegen de studioshows neem ik gewoon zélf mijn vertrouwde stoel terug in.3

Bij de opnamen van de studioshows van Belgium’s Got Talent later dit jaar, keert Niels dus gewoon terug naar zijn vertrouwde stoel. Maar eerst kunnen kijkers bij de afleveringen rond de audities ook genieten van het debuut van Jens Dendoncker als jurylid ad interim.

“Dit is een geweldige verantwoordelijkheid, maar gelukkig gaat Niels me helpen”, vertelt Jens Dendoncker. “Ik ken mezelf, ik ben soms té enthousiast. Ik ga zeker 7 Golden Buzzers per aflevering nodig hebben. Verder heb ik een zwak voor opvallende hoofddeksels. Kom met een knalgroene badmuts je act doen en mijn ‘ja’ heb je!”