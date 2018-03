Niels Destadsbader lost de eerste beelden van 'Liefde voor muziek' (en die zien er érg veelbelovend uit) DBJ

12 maart 2018

17u39

Binnenkort start het vierde seizoen van 'Liefde voor muziek' en Niels Destadsbader heeft daarvan net de eerste beelden vrijgegeven. Hij bewerkte het nummer 'Believe' van K's Choice tot zijn eigen 'Verover mij'.

Als sinds vorig najaar is bekend dat Niels Destadsbader, Helmut Lotti, K’S Choice, Jasper Steverlinck, Within Temptation, Coco Jr. en Sylver zullen deelnemen aan het vierde seizoen van 'Liefde voor muziek'. Wanneer de reeks precies van start gaat is nog niet bekend, maar Niels Destadbader loste op zijn Instagram-account wel de eerste beelden van het seizoen. Het is een Nederlandstalige versie van het K's Choice-nummer 'Believe'.

"Hier heb ik zó hard naar uitgekeken", schrijft hij. "🙈🤗😍Speciaal voor jullie: De EERSTE BEELDEN van het nieuwe seizoen van 'Liefde Voor Muziek'. De volledige song vind je op vtm.be. Mijn nieuwe single 'Verover mij' kan je downloaden en streamen vanaf nu donderdag. Wat vinden jullie ervan? @vtm.be #song #cover #believe #kschoice #newseason #single #verovermij

Het hele nummer vind kan je hieronder beluisteren.

Dit is het originele nummer van K's Choice uit 1998.