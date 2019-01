Niels Destadsbader is de eerste mannelijke omroeper van VTM TK

31 januari 2019

07u19

Bron: VTM 0 TV Een absolute primeur gisterenavond op het VTM-scherm: voor het eerst in 30 jaar praatte een mannelijke omroeper de programma’s van de avond aan elkaar.

Die eer was weggelegd voor Niels Destadsbader, die na het zingen, acteren en presenteren nu ook kennismaakte met de kunst van het omroepen. Niels kondigde vanaf het VTM NIEUWS van 19 uur de programma’s aan en viel ook voor en na Familie - waarin hij zelf 10 jaar geleden als Pim opdook - in de Vlaamse huiskamers binnen. En dat deed hij in een aangepast decor: een wit winterlandschap...

Deze week haalt VTM voor haar 30ste verjaardag even de omroepers terug op het scherm. Iedere dag neemt iemand anders de job voor zijn rekening. Nathalie Meskens beet maandag de spits af, gevolgd door Ruth Beeckmans.