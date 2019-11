Niels Destadsbader in 'Het huis' "Ik heb een heel groot ego. Ik wil altijd de hoofdrol" Redactie

00u00 0 TV "Ik heb nog een paar grote dromen. Ik zou graag in een Vlaamse film meespelen, ik wil dolgraag een liveshow presenteren en ooit wil ik eens in het Sportpaleis optreden." Zo klonk het tien jaar geleden bij Niels Destadsbader (31). Laat er geen twijfel over bestaan: Eric Goens ontvangt vanavond een erg ambitieuze kerel in 'Het huis'.

Al mag het een wonder heten dat het populaire VTM-gezicht er ooit geraakte. Nadat Eric hem gaat oppikken in Deerlijk, raken de twee even verderop verstrikt in wegenwerken en laat Destadsbader weten dat hij daarbij geen grote hulp zal zijn. "Mijn vorige vriendin woonde bij haar ouders en de eerste vier jaar reed ik met de gps naar haar." Andere weetjes over Niels komt u vanavond te weten in 'Het Huis', maar één opmerkelijke uitspraak willen we u alvast niet onthouden. "Ik heb een heel groot ego. Ik wil altijd de hoofdrol. Ik wil doelpunten maken. Het feit dat je jezelf op een podium zet voor 18.000 man, is wel omdat je een ego hebt."

