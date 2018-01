Niels Destadsbader houdt carpool karaoke met K3 MVO

14u15 1

Niels Destadsbader kruipt vanavond in De Wensboom even in de rol van James Corden wanneer hij drie liftende K3-meisjes oppikt voor een carpoolkaraoke. Een droom die uitkomt voor Elise, de allergrootste fan van het meidentrio. Elise kreeg enkele dagen na haar geboorte een hersenbloeding, waar ze een beperking aan overhield. Desondanks is ze een opgewekte meid die dolgraag zingt. Haar identieke tweelingzus Eline pende daarom een wens voor haar neer: een optreden bijwonen van K3. Dat Marthe, Hanne en Klaasje ook met hen meerijden naar het concert is de kers op de taart!

vtm Carpool karaoke met K3