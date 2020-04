Niels Destadsbader entertaint z’n fans en Davy Brocatus geeft dansles in ‘Blijf in uw kot!’ BDB

01 april 2020

13u51 0 TV VTM en Qmusic slaan de handen in elkaar voor ‘Blijf in uw kot!’. Van 9 tot 12 uur presteren een VTM-schermgezicht en Qmusic-dj Vincent Fierens, uiteraard op veilige afstand van elkaar, elke dag samen het programma. Vandaag: de dansles van Davy Brocatus en muziek van Els De Schepper, ‘Familie’-acteur David Cantens en Mathieu Terryn van Bazart.

Radiozender Willy staat in het teken van Belgische artiesten.



Els De Schepper zingt geheel toepasselijk ‘Blijf in uw kot’.



‘Familie’-acteur David Cantens brengt een eerbetoon aan de zorgsector.



Davy Brocatus geeft dansles vanuit z'n kot.



Ook Niels Destadsbader blijft z'n fans entertainen.



Bazart-frontman Mathieu Terryn zingt volledig binnen het thema ‘Niet Te Dichtbij’.



De jarige Julie krijgt de verrassing van haar leven.



Ruth Beeckmans toont het beste wat het internet te bieden heeft.



‘Blijf In Uw Kot!’ wordt elke ochtend tussen 9 en 12 uitgezonden en is een samenwerking tussen VTM en Qmusic. Het programma werd opgericht naar aanleiding van de coronacrisis. “Ook bij Qmusic voelen we de nood om te helpen”, verklaarde Robin Vissenaekens, programmadirecteur radio, eerder. “Zoals op radio, gaan we nu ook op tv met mensen praten. We gaan elke voormiddag samen met heel wat huiskamers verhalen delen, vragen beantwoorden of groetjes overbrengen.” Vincent Fierens presenteert, maar elke dag is er ook een bekende gast in de studio - die veilig afstand houdt.