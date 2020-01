Niels Destadsbader en andere BV’s verdedigen eer van ons land in ‘Holland - België’ LV

13u23 0 TV Vanaf 23 januari zendt VTM een gloednieuw seizoen van ‘Holland - België’ uit. Daarin neemt onder andere Niels Destadsbader het op tegen bekende Nederlanders om de eer van ons land te verdedigen.

In ‘Holland - België’ nemen de twee buurlanden het tegen elkaar op om de titel van koning van de Lage Landen. Jonas Van Geel en ‘Peking Express’-presentator Art Rooijakkers zullen het duel in goede banen leiden. In de teams zitten dan weer heel wat bekende koppen. Niels Destadsbader zal teamcaptain worden in het Belgische team, en wordt in de eerste aflevering bijgestaan door Katja Retsin en Wesley Sonck. Ruben Nicolai zal de Nederlandse ploeg aanvoeren, samen met Najib Amhali en Gers Pardoel. Die laatste maakte al een stevige belofte: “Als België vanavond wint, dan tatoeëer ik de omtrek van het land onder die van Nederland, die nu al op mijn zij staat.”

In de comedyquiz worden de teams van bekende Vlamingen en Nederlanders getest op hun kennis van de buurlanden. Ze krijgen onder andere nieuwsberichten, lokale muziek en zelfs wetten voorgeschoteld. De line-up van BV’s en BN’ers is veelbelovend: Guga Baúl, Karen Damen, Ella Leyers en Gers Pardoel zijn maar enkele van de namen. “We gaan het spreekwoord ‘beter een goede buur dan een verre vriend’ uittesten in het nieuwe seizoen. Misschien hebben we wel meer gemeen dan alleen maar een grens. Of zijn er juist heel veel verschillen en eindigt het in een burenruzie. Wie zal het zeggen?” aldus Jonas Van Geel.