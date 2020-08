Niels Albert openhartig over scheiding en nieuwe liefde: “Het was liefde op het eerste gezicht” SDE

19 augustus 2020

22u05

Bron: VTM 0 TV Vanavond in ‘De Zomer van’: Niels Albert (34) die openhartig vertelt over het moment waarop hij z'n huidige verloofde, Valeska, leerde kennen. Dat hij toen nog getrouwd was, maakte die ontmoeting er niet eenvoudiger op. En Natalia (39) vertelt hoe ze de passie voor muziek terugvond.



Niels Albert leerde Valeska kennen toen hij nog getrouwd was. In ‘De Zomer Van’ vertelt hij openhartig over hoe de vonk uiteindelijk toch is overgesprongen. “Voor mij was het eigenlijk liefde op het eerste gezicht", zegt hij. “Dat klinkt misschien cliché, maar ik zag haar staan en zij mij. We hadden allebei wat gedronken en hebben de hele avond liggen babbelen. Ik was toen getrouwd dus ik dacht: dit kan niet.”



“Ik had heel veel moeite met mijn bekendheid. Ik fietste er wat door, maar besefte op een bepaald moment dat ik het niet meer kon trekken.” En dus trok ze naar Barbados, de plaats waar Natalia naartoe gaat om te ontspannen: surfen en... optreden. Toen het wat minder ging, herontdekte ze daar haar grote liefde voor muziek en optreden.

‘De Zomer Van', van maandag tot donderdag om 21u op VTM