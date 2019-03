Nicole Richie scoort rol in comedyserie MVO

22 maart 2019

07u29

Bron: ANP 0 TV Nicole Richie is gecast voor een nieuwe comedyserie van FOX. Ze gaat een rol spelen in ‘Richard Lovely’, weet Variety.

De serie gaat over een bestsellerauteur van kinderboeken, die een hekel heeft aan alles wat met kinderen te maken heeft. Richie kruipt in de huid van de publicist van de auteur. Het zou eerst om een terugkerende rol gaan maar de producenten besloten op het laatste moment om het personage een vast onderdeel van de cast te maken.

Voor Richie wordt ‘Richard Lovely’ een soort thuiskomst. Ze maakte bij FOX naam met haar deelname aan de reallifesoap ‘The Simple Life’. In de afgelopen jaren was ze vaker als actrice actief. Zo had ze een vaste rol in de comedyserie ‘Great News’ van NBC.