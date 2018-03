Nicole Kidman kaapt opnieuw hoofdrol in HBO-serie weg MVO

13 maart 2018

07u45

Bron: ANP 1 TV Na het succes van 'Big Little Lies' vorig jaar, gaat Nicole Kidman opnieuw een serie maken voor HBO. De actrice zal ook weer een hoofdrol spelen.

Nicole speelt in 'You Should Have Known' een therapeute die weken voor haar eerste boek moet uitkomen, te maken krijgt met een drama binnen haar familie. Dan blijkt dat ze daar zelf niet op de manier mee om kan gaan die ze haar patiënten altijd aanleert. Het verhaal is gebaseerd op een boek met dezelfde naam uit 2014 van schrijfster Jean Hanff Korelitz.

De nieuwe serie wordt door een deel van het team achter Big Little Lies gemaakt. David E. Kelley is ook van deze show schrijver, showrunner en producent, en de productiebedrijven van Nicole en 'Big Little Lies'-producente Bruna Papandrea gaan aan de slag met 'You Should Have Known'. Naar een regisseur voor de serie wordt nog gezocht.