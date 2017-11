Nicky Langley moet 'Steracteur Sterartiest' verlaten TDS

21u21

Bron: VRT 0

Ook in de derde show van 'Steracteur Sterartiest' moest er jammer genoeg afscheid worden genomen van een kandidaat. Deze week moest Nicky Langley de wedstrijd verlaten. Vorige week zat zij nog samen met Ianthe Tavernier op de pijnbank. Het feit dat Nicky Langley niet actief is op de sociale media, zal allicht een rol hebben gespeeld.

In de eerste liveshow bracht Nicky 'Come together' van The Beatles. De week daarop zong ze 'Sway' van Dean Martin.

Dieter Bacquaert Nicky Langley