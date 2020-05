Nick uit 'Blind Getrouwd’ zit door corona al 55 dagen thuis en popelt om weer te vliegen mvdb

13 mei 2020

22u41 0 TV In ‘Gert Late Night’ deelt James Cooke deze week (virtueel) de lakens met mensen uit toeristische sector. Allen zien zij door corona zwarte sneeuw.

Nick uit ‘Blind Getrouwd’ kan er als steward bij Brussels Airlines over meespreken. Zijn werkgever maakte eerder deze week een serieuze herstructurering met massaal jobverlies bekend. De dertiger zelf zit al 55 dagen thuis, mist het sociaal contact en zou niets liever doen dan terug vliegen. “Ik zeg nooit, ik moet gaan werken, ik zeg altijd: “ik moet gaan vliegen”

Voor Jan en Ruud is het situatie nog nijpender. Zij kochten begin maart een Frans hotel, een week voor de start van de quarantainemaatregelen. Hun verblijf Le Cro Magnon heeft zodoende nog nooit de deuren kunnen openen. Of ze het financieel kunnen trekken tot het najaar is nog maar de vraag.



