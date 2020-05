Nick uit ‘Blind Getrouwd’ hoeft geen nieuwe man: “Liever terug vliegen” TK

13 mei 2020

22u40 0

Ze waren het eerste holebikoppel in de Vlaamse versie van ‘Blind Getrouwd’, maar het huwelijk tussen Christophe (38) en Nick (38)was helaas geen lang leven beschoren: aan het einde van het programma besloten de twee om te scheiden. Christophe heeft intussen een nieuwe vriend, maar Nick hoeft niet per se een nieuwe relatie. “Ik zou liever terug gaan vliegen”, vertelt de steward in de Bedgeheimen van ‘Gert Late Night’.