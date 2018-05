Nick en Kevin zijn Strafste 'Grillmasters' van Vlaanderen Kersverse winnaars lanceren BBQ boek, programma én restaurant TDS

31 mei 2018

21u52

Bron: VIER 0 TV Na een spannende strijd tegen de zusjes Ineke en Sofie uit Oost-Vlaanderen, mogen Nick en Kevin zichzelf nu de Strafste Grillmasters van Vlaanderen noemen. De beste vrienden Nick Van Hoof (31) uit Antwerpen en Kevin Kegeleers (33) uit Hoogstraten wisten de jury tijdens de finale te verrassen met hun originele gerechten.

Het avontuur van Grillmasters mag er dan opzitten voor Nick en Kevin, maar de vrienden doven hun barbecue zeker nog niet. De Strafste Grillmasters van Vlaanderen komen aanzetten met een eigen boek 'Zout op het Vuur' én een gelijknamig culinair BBQ-programma dat in juni te bekijken is op VIER en VIER.BE. Met hun praktische tips, persoonlijke ervaringen en toegankelijke recepten kan je zelf makkelijk al grillend aan de slag. Een goede vlam en een snufje zout, meer is er niet nodig om een geslaagde barbecue-avond te beleven met de smaakvolle recepten van Nick en Kevin. daarnaast openen Nick & Kevin dit jaar nog een eigen restaurant in Antwerpen. “Ik vind het wel een beetje zot allemaal", reageert Kevin. Nick treedt bij: “We hebben hier dat programma gewoon eventjes gewonnen.”