Nick en Kelly van ‘Met Vier In Bed’ verruilden hun strandbar in Knokke voor een Portugese B&B: “’t Enige wat we missen: Zeeuwse mosselen!” Redactie

24 juli 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV ‘Portugezen zijn zo lief en nederig... In België kom je zulke mensen amper nog tegen.’ Nick (48) en Kelly (43), één van de nieuwe ‘Met Vier In Bed’-duo’s, voelen zich helemaal thuis in het zuiden. Al vindt Nick het Portugese leeftempo soms iets té gezapig.

‘Met Vier In Bed’ trekt voor de laatste week van het tiende seizoen naar Portugal. Ten noorden van Lissabon, op twaalf kilometer van de Zilverkust, vinden we Alvorninha. Tussen de Portugese huisjes ligt ­Vivenda Da Moita, de vakantiewoning van Kelly en Nick. ‘We runden twaalf jaar een goeddraaiende strandbar in Knokke’, zegt Nick. ‘De wintermaanden brachten we door in ons appartementje aan de Portugese kust. Toen mijn zus Ann twee jaar geleden onze strandbar overnam, is alles in een stroomversnelling geraakt.

Jullie kochten meteen twee woningen in dezelfde straat.

Eentje om zelf in te wonen en een vakantiewoning voor acht personen, die we nu verhuren. De renovatiewerken lieten we doen door lokale aannemers, wat er mee voor heeft gezorgd dat we heel snel aanvaard zijn door de dorpsbewoners.

Vanwaar jullie liefde voor ­Portugal?

Portugezen zijn zo lief, een beetje nederig zelfs. Zulke mensen kom je in België nog amper tegen. Al zijn ze soms wel iets té relaxed. Mijn tuinier zei onlangs dat hij in de namiddag zou langskomen. Om kwart voor tien ’s avonds stond hij daar, alsof er geen vuiltje aan de lucht was.

Hoe reageerde jij?

Toen ik zei dat het weinig zin had om zo laat nog te beginnen, zei hij: ‘Geen probleem, dan kom ik wel eens terug.’ Op een bepaald moment werd het hier wel iets te rustig voor mij, dus richtte ik een bedrijfje op waarmee ik tuinmeubelen vanuit België en Nederland importeer.

Wat missen jullie aan ­Vlaanderen?

Niets. (lacht) Behalve de Zeeuwse mosselen. Die van hier zijn zoeter, ­groter en platter. In oktober komen we naar België, we weten al wat we die week gaan eten. (lachje) Onze zoon Louis is nu 18. Hij heeft hier via zelfstudie zijn diploma middelbaar onderwijs behaald. Enkel voor zijn examens moest hij naar Brussel. Dit najaar gaat hij op kot in Gent.

Komen jullie ooit terug?

Hopelijk niet, ’t is de bedoeling om in Portugal te blijven. We hebben hier een grote vriendenkring. In onze regio kennen we toch al zo’n twintig Vlamingen. Een hechte groep, we hebben niet het gevoel dat we van de wereld zijn afgesloten, integendeel.