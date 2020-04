Exclusief voor abonnees Nick en Christophe: “Een gebroken hart duurt niet eeuwig. Maar wij kunnen elkaar niet meer missen” Celien Moors Bron: Eigen berichtgeving

20 april 2020

21u29 0 Blind Getrouwd “We wilden dit zó graag. Maar verliefdheid en aantrekking kan je niet dwingen.” Nick Laenen (38) en Christophe Ramont (38), publiekslievelingen uit Blind Getrouwd, gaan verder als vrienden en vinden dat, net zoals de rest van Vlaanderen, doodjammer. “Maar liever deze vriendschap dan een sputterend huwelijk”, vertellen ze nu. “Wij kunnen elkaar niet meer missen.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Hun lachsalvo’s volgen elkaar nog steeds op en het lijkt nog steeds alsof Nick en Christophe elkaar al járen kennen. Voor veel kijkers stond het dan ook in de sterren geschreven: het eerste homohuwelijk in Blind Getrouwd zou een makkie worden. “Zeker de laatste weken werd duidelijk dat het voor de kijker moést lukken”, blikt Nick terug. “Dat al hun geloof in de liefde zou verdwijnen, mochten Christophe en ik geen koppel blijven.”

Je hebt 17% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen