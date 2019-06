Next level glamping in Limburg TK

24 juni 2019

00u00 0

Deze week trekt 'Met Vier In Bed' door Limburg. In Kinrooi verwelkomen Evelyne en Ludo ons in hun B&B, mét café met meer dan 60 speciaalbieren. Handig als je er iets te veel geproefd hebt, want de weg naar je bed is lekker dichtbij. Maar extra benieuwd zijn we naar het 'next level glamping'-concept van Kristel en Els op domein Het Warredal in Neeroeteren. Zij pootten maar liefst 29 houten cabines (foto) neer in het bos, waarbij de focus ligt op gezellig samenzijn en ontstressen in de natuur. "Back to nature, back to basics. Dat is het concept", klinkt het. "Geen tv, geen wifi, geen elektriciteit en geen technologische snufjes. Hier moeten mensen dus zelf de kachel en de olielampen aansteken, en kunnen ze zich terugtrekken uit de drukte die we allemaal gewend zijn."

