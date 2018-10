Netflix zet in op Vlaamse inhoud MVO

16 oktober 2018

Goed nieuws voor fans van Netflix. Vanaf volgend jaar zal het bedrijf meer gaan investeren in Vlaamse producties.

Netflix gaat 2% van de jaarlijkse omzet die het in ons land realiseert, investeren in Vlaamse tv-shows en films. Dat klinkt misschien niet veel, maar omgerekend zou dat zo’n 1 miljoen aan extra fondsen moeten opleveren.

Ook zal het bedrijf ervoor zorgen dat 30% van het aanbod in België binnenkort uit Europese producties bestaat. Ook in Duitsland en Frankrijk is de regeling al zo.

Zo hoopt de streamingdienst de kwaliteit van het aanbod te verbeteren en een groter publiek tevreden te stellen.