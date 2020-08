Netflix zet extra seizoenen van ‘Keeping Up With The Kardashians’ online MVO

21 augustus 2020

09u15 1 TV Goed nieuws voor fans van de Kim & co. Netflix pakt vanaf 1 september uit met extra seizoenen van ‘Keeping Up With The Kardashians.’

Eerder waren de eerste twee seizoenen van het populaire realityprogramma al te zien op de streamingzender. De komst van de Kardashi-clan werd luidkeels toegejuicht door de vele fans van Kim, Kourtney, Khloé, Kylie, Kendall en Kris. Vanaf volgende maand komen daar ook seizoenen 3 en 4 bij, zo bevestigt de zender aan ons. Netflix zet het laatste jaar opvallend in op reality. Zo kochten ze ook de uitzendrechten voor ‘Below Deck’ en ‘The Real Housewives’.

Netflix gaat in september een topmaand tegemoet na een kort dipje vanwege de coronacrisis. Er staan een pak grote, nieuwe releases op het programma zoals ‘Enola Holmes’ (Millie Bobby Brown & Henry Cavill), ‘Young Wallander’, ‘Ratched’ (Sarah Paulson), ‘The Devil All The Time’ (Tom Holland & Robert Pattinson) en ‘Julie And The Phantoms’.