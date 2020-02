Netflix wil seizoen 4 ‘Stranger Things’ opdelen LV

06 februari 2020

08u30

Bron: We got this covered 0 TV Dat ‘Stranger Things’ een vierde seizoen krijgt, is al even bekend. Fans dachten dat dat het laatste zou worden, maar volgens geruchten zou er ook een vijfde seizoen komen. Netflix zou de verhaallijn opdelen om te spreiden over twee seizoenen.

De Amerikaanse site We got this covered kreeg het nieuws van een welingelichte bron te horen. Het originele plan was om van seizoen 4 van ‘Stranger Things’ het laatste te maken, maar om het verhaal beter te kunnen vertellen, wilt Netflix het opdelen in een vijfde seizoen.

Naast de geruchten, roept de casting van een nieuw personage ook vragen op. Voor de rol van ‘Ashe’ zoekt Netflix een acteur die zich voor twee seizoenen beschikbaar kan maken. Aangezien het vierde seizoen binnenkort in productie gaat, betekent dat ook dat er een vijfde seizoen komt.