Netflix wil door met van seksueel misbruik beschuldigde Aziz Ansari

30 juli 2018

TV Netflix staat ervoor open een nieuw seizoen van serie Master of None te maken met Aziz Ansari. De acteur raakte eerder dit jaar in opspraak toen een vrouw hem na een date beschuldigde van seksueel wangedrag.

Tijdens de najaarspresentatie van de streamingservice in Los Angeles liet Cindy Holland, topvrouw van de contenttak van Netflix, weten: "We hebben daar zeker over nagedacht. We maken graag nog een seizoen van Master of None, als Aziz daar klaar voor is."

Holland werd ook gevraagd naar de ophef die ontstond toen Stranger Things-actrice Sadie Sink in de aftershow Beyond Stranger Things vertelde dat zij tijdens een draaidag opeens werd gesommeerd een tegenspeler te zoenen. De destijds 14-jarige vertelde in het programma dat ze daar erg opgelaten over was, maar benadrukte later dat ze zich nooit gedwongen voelde. Holland ging niet specifiek in op de situatie, maar gaf aan dat Netflix er de hoogste prioriteit aan geeft dat iedereen op de sets van de streamingservice "veilig, op z'n gemak en in goede gezondheid" is.