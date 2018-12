Netflix weigert reactie op veelbesproken Spacey-video TDS

25 december 2018

09u48

Bron: ANP 0 TV Streamingdienst Netflix zegt niet te willen reageren op de cryptische video van acteur Kevin Spacey. Dat meldt The Hollywood Reporter na navraag te hebben gedaan bij het bedrijf.

In de video, die op kerstavond werd gepubliceerd, speelt Spacey zijn bekende personage Frank Underwood uit de Netflix-serie House of Cards. In de video spreekt de acteur cryptisch over de vermeende beschuldigingen van seksueel misbruik aan zijn adres en doet hij daarnaast erg geheimzinnig over een eventuele terugkeer.

De video van Spacey kwam overigens op een opmerkelijk moment. Een paar minuten voordat de acteur via Twitter de beelden deelde, werd bekend dat hij wordt aangeklaagd voor het seksueel mishandelen van een achttienjarige man. Daarvoor wordt wordt Spacey op 7 januari voorgeleid.